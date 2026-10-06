Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Manchester City'ye verilecek cezanın ağırlaştırılmasını ve kulüp sahiplerinin derhal ayrılmasını talep etti.

"The Sun" gazetesine göre Jamie Carragher, Manchester City kulübünün sahiplerinin ayrılmaya zorlanmasını istedi ve kulübün beş yıla varan bir süre cezalandırılmasını talep etti.

Liverpool efsanesi, İngiliz devine yönelik verilen şok edici kararın ardından tek sezonluk bir men cezasının yeterli olmayacağına inanıyor.

Bağımsız bir komisyon, Manchester City kulübünü dokuz yıl boyunca mali kurallara geniş çaplı ihlallerde bulunmaktan mahkûm etti. Komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında "sahte" sponsorluk düzenlemeleri aracılığıyla 830 milyon sterlinden fazla finansmanı gizlediği sonucuna vardı.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Manchester City kulübü herhangi bir ihlalde bulunduğunu kesin bir dille reddediyor ve karara karşı temyiz başvurusunda bulundu. Bu süreç tamamlanana kadar herhangi bir ceza uygulanmayacak; bir dizi olası ceza seçeneği masada bulunuyor.

Ancak Carragher, nihai cezanın tek seferlik devasa bir puan silme ile City'yi cezalandırmak yerine birkaç sezona yayılması gerektiğine inanıyor.

"Sky Bet"in sunduğu "The Overlap Fan Debate" programında konuşan Carragher şunları söyledi: "Bence insanlar 80 puan ya da 100 puan silinmesinden bahsediyorsa, bu yalnızca tek sezondan biraz fazlasında küme düşmen, sonra tekrar geri dönmen anlamına geliyor."

Bazı oyuncular ayrılacak

Sözlerine şöyle devam etti: "Ve bazı oyuncuların ayrılacağını düşünüyorum, ancak bazılarının 'Buna bir yıl boyunca katlanabilirim' diyeceğini düşünüyorum. Ayrıca bu, taraftarlarla bir ilişki kuruyor ve çok olumlu karşılanacak."

Devamında: "Ama bence bu durumun uzun bir süre devam etmesi gerekiyor, cezanın birkaç yıla, üç ila beş yıla yayılması gerektiğini düşünüyorum, sonrasında oyuncular başka bir aşamaya geçecekler."

Carragher ayrıca, ceza kulübün gelirine ağır bir zarar verirse City'nin en büyük yıldızlarını nasıl elinde tutabileceğini de sorguladı.

Ekledi: "Ama sonra işin mali boyutu geliyor, Premier Lig'den gelen paraları olmazsa bu oyuncuların maaşlarını nasıl karşılayacaklar?"

Şunu da ekledi: "Eğer tüm bu parayı ödemek zorundalarsa ve yalnızca kazandıkları parayı harcayabiliyorsan, o zaman artık buna uymak zorunda kalacaklar."

Carragher daha sonra eleştirilerini kulüp sahibi Şeyh Mansur ve yönetim kurulu başkanı Khaldoon Al Mubarak dahil olmak üzere Manchester City kulübünün yönetimine yöneltti.

Eski İngiliz savunmacı, temyize rağmen City hakkında verilen mahkûmiyet kararı onaylanırsa taraftarların ve oyuncuların kulübü yönetenlere genel olarak nasıl güvenebileceğini sorguladı.

Şöyle konuştu: "Sahiplerin nasıl devam edebileceğini bilmiyordum. Bununla mahkûm edildikleri kanıtlanırsa onlara nasıl güvenebilirsin?"

Devam etti: "Sorun, benim endişem şu ki, durum şöyle olmayacak: Eğer temyizi kaybederlerse, 'Tamam, evet, yolumuza devam edeceğiz, cezamızı kabul edeceğiz' demeyecekler."

Ekledi: "Bu konuda yanıldıklarını asla kabul etmeyecekler ve her zaman haksızlığa uğradığımızı, bunun ister Premier Lig'in kendisinden ister farklı kişilerden kaynaklanan bir komedi olduğunu söyleyecekler."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ve bence oyalamaya devam edecekler, bunun da oyunun dibe vurmasına yol açacağını düşünüyorum."

Devam etti: "Bu neredeyse hem oyun hem de Manchester City ve taraftarlarının bu aşamayı atlatması için bir çözüm gerektiriyor, ve bu insanlarla bu durumu asla atlatabileceklerini düşünmüyorum."

Manchester City'nin harika oyuncularının itibarı

Ancak Carragher, City'nin başına gelen mali skandalın, kulübün saha içinde elde ettiği olağanüstü başarıları gerçekleştiren harika oyuncuların itibarını yok etmesine izin verilmemesi gerektiğinde ısrar etti.

Şöyle dedi: "Her zaman suçlu olduklarını hissettim, kayıtları manipüle ettiler, hile yaptılar, kupaların ellerinden alınması gerekiyor, ama bu konuyu düşündüğüm şekilde düşündüğümde, bireysel oyunculara karşı bakış açımı değiştiremiyorum."

Carragher şunları açıkladı: "Eğer Kevin De Bruyne, David Silva ya da Vincent Kompany'nin yerinde olsaydım, insanlar bu konuşmaları yapacakları için kulübe çok kızgın olurdum."

Ekledi: "Ben bununla illa ki aynı fikirde değilim çünkü bireysel bir oyuncuya bakıyorum, hâlâ Kevin De Bruyne'nin o toplara sağ ayağıyla vuruşunu düşünüyorum ve bunun sahiple hiçbir ilgisinin olmadığını düşünüyorum."

Kulüp yönetimi ise bu dava boyunca masumiyetinde ısrar etti ve kulüp şimdi komisyonun sonuçlarını iptal ettirmek için mücadele ediyor. Carragher, City taraftarlarının birçoğunun kulüplerini baskın bir güce dönüştüren kişileri desteklemeye devam etmesinin nedenini anladığını kabul etti.

Şöyle dedi: "Onlar için üzülüyorum çünkü sahada gördükleri ve kazandıkları kupalar açısından futbol kulüplerini tamamen dönüştüren kişiler."

Devam etti: "Bunlar bir ulus devletten gelen güçlü büyük yöneticiler gibi, ve 'Kararlıyız, size söylüyorum, bu konuda yanılıyorlar' diyorlar."

Ekledi: "Bu durum şöyle, bilirsiniz, bu önemli kişiler, bu insanlar, bu taraftarlar belki de onlara hayranlıkla bakıyor ve onlara çok tutkuyla bağlılar, çünkü futbol kulüplerine sundukları şeyler yüzünden. Bu konuda çok öndeler."

Carragher şöyle noktayı koydu: "Neredeyse, bazı açılardan, City taraftarlarının bunu söylememelerinin ve mümkün olduğunca uzun süre buna tutunmalarının çok zor olduğunu hissediyorum."