Real Sociedad resmi bir açıklama yayımlayarak, Athletic Bilbao karşısında oynanan ve rakibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Bask derbisinde verilen hakem kararlarını eleştirdi; oyuncusu Jon Mikel Aramburu aleyhine verilen penaltı kararına itiraz etti ve video yardımcı hakem teknolojisi VAR ile yapılan incelemeye eşlik eden hatalar hakkında açıklama talep etti.

Açıklamada, kulübün yaşananları yalnızca teknik bir arıza olarak değerlendirmeyi reddettiği belirtildi; olayda maçın gidişatını geri dönülemez biçimde değiştiren art arda üç hatanın yaşandığı vurgulandı ve San Mamés'te yaşananların alışılmış hakem hatasının sınırlarını aştığına dikkat çekildi.

Real Sociedad, ilk hatanın hakemin yanlış değerlendirmesi olduğunu, takım oyuncusunun Athletic Bilbao forvetiyle temas gerçekleşmeden önce topa dokunduğunu fark etmeden penaltı kararı verdiğini belirtti; kulüp bunu, maçın akışını doğrudan etkileyen hatalı bir karar olarak nitelendirdi.

Açıklamada, ikinci hatanın VAR odası içinde ciddi bir prosedür arızasıyla ilgili olduğu, görüntüleri inceleyen sorumluların Real Sociedad oyuncusunun topa daha önce dokunduğunu tespit edemediği; oysa mevcut görüntülerin bu dokunuşun rakip takım forvetiyle temastan önce gerçekleştiğini kanıtladığı ifade edildi.

Kulüp, üçüncü hatanın bağlantılı topun senkronizasyonundaki bir sorunla ilişkili olduğunu açıkladı; hakemlerin teknik komitesinin, toptan gelen sinyalde bir ila iki kare, yani 20 ile 40 milisaniye arasında değişen bir gecikmenin bulunduğu sorumluluğunu kabul ettiğine dikkat çekerek, bu arızanın görüntüyü inceleyen sorumluları karar alma sürecinde şaşırttığını ve yanılttığını vurguladı.

Real Sociedad, hakemlerin teknik komitesinden üç konuya ilişkin net ve acil yanıtlar talep etti: VAR odasında uygulanan doğrulama protokolü, topun içindeki çipin kalibrasyonundan ve doğru çalışmasının sağlanmasından sorumlu merci ve hakem kararları alınmadan önce bu tür ihlallerin tespit edilmesinde kullanılan denetim mekanizmaları.

Kulüp açıklamasını, saniyenin bir bölümünü alan bir hata için yapılan bir özrün yaşananları telafi etmeye yetmediğini vurgulayarak tamamladı; son olaydan sonra şüphe altına giren, hakemlikte kullanılan teknolojik protokollerin gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.