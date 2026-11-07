Son birkaç saat, önümüzdeki dönemde Suudi Al-Ittihad kulübünün sahipliğini elde etmek amacıyla birçok güçlü ortaklığın kızışan bir mücadeleye girmesine sahne oldu.

Basın haberleri, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun "El-Amid"in sahipliğini elde etmek için sunulan birçok dosyayı incelediğini doğrulamış, bu işlemlerin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği öngörülmüştü.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, satın alma sürecine ilgi gösteren 3 yatırım ortaklığı bulunduğunu, bunlardan ilkinin Amerikalı Glazer ailesinin iş insanı Wael Jamjoom ile kurduğu ortaklık olduğunu belirtti.

Cidde kulübünü satın almak isteyen bir diğer Amerikan-Suudi ortaklığı ise Prens Saad bin Abdullah ile Amerika ve İngiltere'deki birçok kulübün ortak sahibi olan Amerikalı iş insanı Joshua Harris arasında kuruldu.

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Bu ortaklık satın alma sürecinde başarılı olması halinde, Al-Ittihad'ın eski başkanı Hamad Al-Suneie'yi icra kurulu başkanlığı görevine atamayı planlıyor.

Üçüncü ortaklık ise Al-Ittihad'ın eski onur üyesi Khalid bin Mahfouz'un oğulları Abdulrahman ve Sultan liderliğindeki Sedra Finansal şirketi ile BlueFive Capital'i bir araya getiriyor.

Aynı gazeteye göre, Sedra Finansal şirketi ile BlueFive Capital ortaklığı, en yüksek mali teklifi sunmasının yanı sıra yatırım dosyasının güçlü olması ve yeterlilik şartlarını karşılaması nedeniyle Suudi kulübünü satın almaya en yakın aday konumunda bulunuyor.

Söz konusu ortaklık; mali güç, finansman kaynakları ve yatırım yapılandırması ile kulübü sportif ve ticari olarak geliştirmeye yönelik stratejik vizyon açısından rakiplerinin önünde yer alıyor; bu da ona şimdiye kadar üstünlük kazandırıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Hilal, hisselerinin %70'inin geçen nisan ayında Prens Velid bin Talal'a ait Kingdom Holding şirketine devredilmesinin ardından, dört büyükler arasında Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun çatısı altından çıkan ilk kulüp olmuştu.