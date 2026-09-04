Al Nassr ve Al Qadsiah'ın eski oyuncusu Portekizli Otavio, geçirdiği 3 kısır sezonun ardından Suudi Arabistan Roshn Ligi'nden ayrıldı.

Al Qadsiah kulübü bugün cuma günü, Otavio'nun Katar ekibi Al Rayyan'a bir sezonluk kiralık olarak, satın alma zorunluluğu maddesiyle birlikte transferini onayladığını açıkladı.

Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al Nassr'dan gelerek katıldığı Al Qadsiah'ta bir sezon geçirdikten sonra kulüpten ayrılıyor.

Otavio bu sezon Al Qadsiah ile yalnızca 21 maça çıktı, bu maçlarda hiç gol atmazken 3 asist yapmakla yetindi.

Genel olarak Otavio, Suudi Arabistan Ligi'nde 3 sezon geçirdi. 2023 ile 2025 yılları arasında Al Nassr forması giydi ve bu ekiple çıktığı 84 maçta 12 gol atıp 16 asist yaptı.

Bu üç yıl boyunca 31 yaşındaki oyuncu herhangi bir kupa kazanamadı; nitekim Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Ligi şampiyonluğuna ancak onun ayrılmasından sonra ulaştı.

Otavio'nun en büyük kariyerinin Portekiz ekibi Porto ile olduğu belirtiliyor. 2014 ile 2023 yılları arasında bu takımda forma giyen oyuncu, çıktığı 283 maçta 31 gol atıp 74 asist yaptı.