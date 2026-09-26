3 dönem men cezası: En Nesyri, Fenerbahçe'yi yeni transferlerden mahrum bırakıyor

Halihazırda Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, takımdan yarım sezon önce ayrılmış olmasına rağmen, eski kulübü Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 dönem yeni transfer yapmasına engel oldu.

En-Nesyri, geçen kış transfer döneminde Türk kulübünden ayrılarak, basın raporlarının ortaya koyduğuna göre 15 milyon euro değerindeki bir transferle İttihad'a katılmıştı.

Ayrılmış olmasına rağmen, Faslı forvet, 2024 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19,5 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferi nedeniyle Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 dönem transfer yapmaktan men edilmesine yol açtı.

Türk kulübü, bugün cumartesi günü bir açıklama yayımlayarak, 3 transfer dönemi boyunca transfer yapmaktan men edildiğini duyurdu; ancak bu men cezasının geçici olduğunu ve cezaya neden olan meblağın ödenmesinin tamamlanmasıyla birlikte sona ereceğini teyit etti.

Fenerbahçe, cezanın, önceki yönetimin En-Nesyri'nin Sevilla'dan transferine ilişkin taksitlerden birinin ödenmesinde gecikmesi nedeniyle uygulandığını açıkladı; söz konusu taksitin geçen 30 Nisan'da ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Türk kulübü, mevcut yönetimin göreve gelir gelmez taksiti ödediğini, ancak İspanyol kulübünün, ödeme tarihi önümüzdeki 31 Ekim olarak belirlenen yeni taksitin de erkenden ödenmesini talep ettiğini teyit etti.

Fenerbahçe açıklamasını, bu taksiti önümüzdeki pazartesi günü ofislere dönülür dönülmez ödeyeceğini ve bunun sonucunda transfer men cezasının otomatik olarak kaldırılacağını vurgulayarak tamamladı.

Hatırlatmak gerekirse, En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında bir buçuk sezon boyunca 79 maça çıkmış, bu maçlarda 38 gol atıp 8 asist yapmıştı.