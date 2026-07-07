3 değişiklik ve Marmuş'un kadro dışı bırakılması... Salah ve Messi, Mısır ve Arjantin kadrolarının başında yer alıyor

Mısır ve Arjantin'in teknik direktörleri Hossam Hassan ve Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda bu Salı akşamı Atlanta'daki "Mercedes-Benz" Stadyumu'nda oynanacak olan maçın kadrolarını açıkladı.

Maçın ilk 11'inde, Firavunlar ve Tango'nun kaptanları olan efsaneler Muhammed Salah ve Lionel Messi yer alıyor.

Hossam Hassan, Manchester City'nin yıldızı Ömer Marmuş'u, grup aşamasının son maçında İran karşısında da yedek olarak sahaya çıkmasının ardından, bu Dünya Kupası'nda ikinci kez ilk 11'in dışında bırakma kararı aldı.

Mısırlı teknik direktör, Real Oviedo oyuncusu Haytham Hassan’ın Avustralya maçında oynadığı dakikalarda sergilediği dikkat çekici becerilerin ardından, hücum hattında bu oyuncuya güveniyor.

Ayrıca Firavunlar, Avustralya maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Muhannad Laşin’i orta sahada yeniden kadroya dahil ediyor.

Buna karşılık Scaloni, Yeşil Burun Adaları maçındaki kadrosunda 3 değişiklik yapmaya karar verdi. Bunların en dikkat çekeni, Lautaro Martínez'in yerine forvet hattında Julián Álvarez'in kadroya alınması oldu. Ayrıca Nicolás Tagliafico, Facundo Medina'nın yerine; Leandro Paredes ise Tiago Almada'nın yerine forma giyecek.

Mısır milli takımının tam kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Mustafa Şubayr.

Defans: Yaser İbrahim, Rami Rabia, Muhammed Hani, Karim Hafez.

Orta saha: Muhannad Laşin, Marwan Attiya, İmam Aşur.

Forvet: Mustafa Zico, Haytham Hassan, Muhammed Salah.

Arjantin'in kadrosu ise şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Orta saha: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes.

Forvet: Lionel Messi, Julian Alvarez.

Mısır milli takımı, 32'li turda Avustralya'yı eleyerek bu tura yükselirken, Arjantin milli takımı ise Yeşil Burun Adaları'nı mağlup etti.

Mısır-Arjantin maçından galip çıkan takım, çeyrek finalde bugün akşam saatlerinde oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibi ile karşılaşacak.