Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında konuk olacakları İtalya temsilcisi AS Roma karşısında sahaya çıkacak ilk 11'i açıkladı.

İlk 11'de Brezilyalı Vinicius Junior, Kylian Mbappe ile birlikte hücum hattının başında yer alarak geri döndü. Mourinho, İspanya Ligi'ndeki Villarreal maçına kıyasla kadroda 3 değişiklik yaptı.

Vinicius'un dönüşünün yanı sıra savunma hattında da Denzel Dumfries ve Marc Cucurella, sırasıyla sağ ve sol bek mevkilerinde görev almak üzere Alexander-Arnold ve Alvaro Carreras ikilisinin yerine geri döndü.

Portekizli teknik adam, bugünkü maçın ilk 11'inde Yan Diomande'nin devam etmesini tercih ederek sürpriz yaptı ve bu sezonun başından bu yana dikkat çekici performanslar sergileyen Arda Güler'i kadro dışı bıraktı.

Real Madrid, açılış haftasında Inter Milan'ı yendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Real Madrid'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella.

Orta saha: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Hücum: Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.