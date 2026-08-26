3 Arjantinli efsaneden Infantino'ya destek için resmi açıklama

Mart 2027'de yapılması planlanan FIFA seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino üç Arjantinli efsaneden destek gördü.

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yönetimine ilişkin tartışmaların tırmandığı bir dönemde Javier Pastore, Javier Zanetti ve Esteban Cambiasso, FIFA başkanının sicilini savundukları ortak bir açıklama yayımladı.

Üç eski Arjantinli milli futbolcu, Infantino'nun görevi devralmasından bu yana oyunculara verilen artan rolün altını çizdi.

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Oyuncular, Instagram hesaplarında şunları yazdı: "Son on yılda FIFA'nın ve Başkan Infantino'nun, futbol dünyasında oyuncuların temsil edilmesini sağlama konusundaki kararlılığına tanık olduk; bu, daha önce mevcut değildi."

Onlara göre, aktif ve eski oyuncular artık çeşitli komitelere, projelere ve çalışma gruplarına katılımları sayesinde "sesi duyulan ve etkin bir role sahip" hale geldi.

Bu tavır, Gianni Infantino'yu çevreleyen muhalefetin arttığı bir ortamda geliyor. Nitekim birçok eski milli oyuncu son dönemde FIFA yönetiminde bir değişiklik çağrısı yaptı; bunların arasında Fransızlar Mikael Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne ve Jessica Houara-D'Hommeaux da bulunuyor.

Buna karşılık Pastore, Zanetti ve Cambiasso, bu muhalefet karşısında örgütün mevcut yapısını savunarak şöyle dedi: "Görüşlerimiz duyuluyor ve futbola faydalı birçok girişim, katkılarımız, fikirlerimiz, projelerimiz ve etkin katılımımız sayesinde şekilleniyor."

Bu açıklama, Infantino'nun başkanlığına yönelik eleştirilerin tırmandığı ve FIFA yönetiminin geleceğine dair mücadelenin sertleştiği bir dönemde, ona verilen büyük ve açık bir destek niteliği taşıyor.

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