Eski Premier League orta saha oyuncusu Robbie Savage, AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'i perşembe günü Bournemouth deplasmanında alınan 3-0'lık ağır Avrupa Ligi yenilgisi sırasında saha kenarında gülümsediği için eleştirdi. Portekizli teknik adamın İngiliz futboluna dönüşü, Bournemouth'un yağmur altındaki Vitality Stadyumu'nda yedi kez Avrupa şampiyonu olan rakibini ağır bir yenilgiye uğratmasıyla kötü geçti.

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Yorumcudan gülümseyen konuk takım teknik direktörüne sert eleştiri

Savage, ev sahibi taraftarlar 86. dakikada "Ruben Amorim, yine oldu" tezahüratı yaparken gülümseyen eski Manchester United teknik direktörü Amorim'i hedef aldı. Ocak ayında Old Trafford'daki görevinden alınmasından bu yana İngiltere'de ilk kez takım yöneten Portekizli teknik direktör, güney sahili ekibini beş denemede de yenemedi. Marco Rose'un takımı, Austin Fırtınası sırasında kulüp tarihindeki yalnızca üçüncü Avrupa maçını rahat kazandı.





Penaltılar disiplinsiz İtalyan konuk ekibini cezalandırdı

IMAGO

Maça baştan itibaren hâkim olan Bournemouth, Evanilson'ın kafa vuruşunda topun Koni de Winter'ın koluna çarpmasının ardından Yunan hakem Vasilis Fotias'ın VAR incelemesiyle penaltı vermesi üzerine öne geçti. Milan'ın eski forveti Patrick'in oğlu Justin Kluivert, Mike Maignan'ı ters köşeye yatırdı.

Kluivert, Ben Gannon-Doak ve Antonio Silva'nın gole yaklaşmasının ardından Maignan, köşe vuruşu sırasında Tyler Adams'ı yüzünden ittiği için 27. dakikada kırmızı kart gördü. Beş dakika süren itirazların ardından Marcus Tavernier, penaltıda oyuna sonradan giren kaleci Lorenzo Torriani'yi mağlup etti.

Amorim'in, oyuna sonradan giren Amine Adli'nin 84. dakikada serbest vuruştan topu ağlara göndermesinin ardından yedek kulübesinde gülmesine tepki gösteren TNT Sports yorumcusu Savage şunları söyledi: "3-0 geride olsaydım gülmezdim. Açıkçası, 3-0 gerideyken taraftarlarınızın sizi gülerken görmek istediğinden emin değilim."

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Portekizli teknik direktör hakem kararlarından yakındı

Alex Toth'u şüpheli bir arka adale sakatlığı nedeniyle kaybeden ve 62. dakikada Kluivert, Tavernier ile Adams'ı oyundan alan ev sahibi ekipte, oyuna sonradan giren Rayan, Adli'nin yaklaşık 18 metreden attığı golden önce ve sonra birer kez gole yaklaştı. Konuk ekip ise kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi.

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Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Amorim, kalecisinin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın fiilen sona erdiğini savundu: "Bir maç izlemedik. Penaltıyı, ardından VAR kararıyla gelen kırmızı kartı gördük ve maç bitti. 2-0'dayken oyunu ileri taşımaya çalıştık ama üçüncü gol maçı bitirdi. Bugün bir maç değildi. Sadece bir oyuncu fazlası olan bir takım vardı."

Hakem kararlarına değinen Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk penaltıyı görmedim ama bana kolun doğru konumda olmadığını söylediler. Bu yüzden ekibimin sözüne güveneceğim.

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"Kırmızı kartta oyuncu açıkça itildi. Britanya futbol tarzından söz ediyoruz. Burada öyle değildi. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki maça odaklanıp Udinese karşısında kazanmaya çalışalım.

"Bu uzun bir turnuva ama ligi düşünmemiz gerekiyor. Bizim için en önemli şey bu."

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Takımları ligde farklı sınavlar bekliyor

IMAGO

Perşembe günkü galibiyet, yenilgisiz Bournemouth'u 36 takımlı Avrupa Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yükseltirken Milan'ı 24. sıraya düşürdü. Maçın son yarım saatinde ilk 11'in birkaç kilit oyuncusunu dinlendiren Rose, moralli kadrosunu şimdi pazar günü zor günler geçiren Manchester United'a karşı oynanacak Premier League deplasmanına hazırlayacak. Amorim ise Udinese ile oynanacak kritik Serie A maçı öncesinde İtalya'da eksikleri bulunan Milan kadrosunu hızla toparlamak zorunda.