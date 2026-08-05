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Wessel Antes

Çeviri:

29 milyon euro Feyenoord için yeterli değil: Givairo Read’in bir seçeneği eksildi

Transfers
Feyenoord
Roma
G. Read

Givairo Read kariyerine AS Roma'da devam etmeyecek. De Telegraaf'ın çarşamba sabahı aktardığı habere göre, 20 yaşındaki kanat beki şimdilik Feyenoord'da kalacak.

Roma, son haftalarda Feyenoord ile anlaşmaya varamadı ve bu nedenle rotasını Atlético Madrid'in 28 yaşındaki oyuncusu Nahuel Molina'ya çevirdi.

Uluslararası medyaya göre Molina'nın Roma'ya maliyeti en fazla 17 milyon euro olacak ve bu da onu Read'e kıyasla daha ucuz bir alternatif haline getiriyor.

Gazeteci Yorick Hokke, İtalya'nın başkentinden gelen son teklif hakkında daha fazla bilgi verdi. "Roma'nın son teklifi bonuslarla birlikte en az 29 milyon euroya çıkabiliyordu, ancak Feyenoord buna da yanaşmadı."

Feyenoord daha önce Nottingham Forest'tan gelen birden fazla teklifi de geri çevirmişti. Read'in sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

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Bu nedenle teknik direktör Devy Rigaux, Read'in ayrılığına kolay kolay onay vermiyor. Sözleşmesindeki bir maddeye dair inatçı söylentiler de artık çöpe atılabilir.

Hokke'nin eklediğine göre Rigaux ve Feyenoord, yetenekli Read'in devam eden sözleşmesini yeniden düzenleyip uzatmayı tercih ediyor.

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