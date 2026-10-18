Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Körfez Kupası'nın 27. edisyonunda en iyi oyuncu ödülünü kazanan Al Shabab'ın kanat oyuncusu Hümam el-Hümami ile anlaşma dosyasında beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı. Basında yer alan haberlere göre oyuncu, kulübüyle sözleşme yenileme konusundaki tutumunu netleştirmedi; bunun arkasında ise Al Shabab yönetiminin, futbolcunun Al Nassr'a transfer girişimlerini ele alma biçiminden duyduğu rahatsızlık bulunuyor.

"El-Muntasaf" programının aktardığına göre el-Hümami, Al Shabab yönetiminin Al Nassr ile takas şeklinde bir anlaşma yapma isteğinden rahatsızlık duydu. Söz konusu anlaşma, kaleci Nevvaf el-Akidi'nin Al Shabab'a transfer edilmesi karşılığında Suudi kanat oyuncusunun hizmetlerinin Al Nassr'a geçmesini içeriyordu. Bu durum, oyuncunun geleceğinin ele alınış biçimi konusunda çekincelerini artırdı.

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22 yaşındaki el-Hümami, geleceğiyle ilgili önemli bir karar alma imkânı tanıyan bir sözleşme konumuna sahip. Al Shabab ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve önümüzdeki ocak ayında serbest döneme girerek kulüp yönetimine başvurmaksızın başka herhangi bir kulüple imza atma hakkına sahip oluyor; yaz aylarında sözleşmesi bittikten sonra da yeni kulübüne katılabiliyor.

Bu gelişme, oyuncunun hisselerinin dikkat çekici biçimde yükselmesinin ardından geldi. El-Hümami, Körfez 27'de Suudi Arabistan Milli Takımı ile gösterdiği performansla öne çıktı; takımın tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Böylece büyük kulüplerin ilgisini çeken en dikkat çekici yerel yeteneklerden biri hâline geldi.

Al Nassr, hücum seçeneklerini genç Suudi oyuncularla güçlendirme ihtiyacı nedeniyle daha önce el-Hümami ile anlaşmaya ilgi göstermişti. Ancak transferin geleceği hâlâ açık; özellikle oyuncunun sözleşme yenileme konusundaki tutumunu netleştirmemesi ve iki kulüp arasındaki takas önerisinden duyduğu rahatsızlığa dair haberler bu belirsizliği besliyor.

Öte yandan Al Shabab, yeteneğini elinde tutma konusunda önemli bir sınavla karşı karşıya. Yenileme görüşmelerindeki tıkanıklığın sürmesi, oyuncunun sezon sonunda bedelsiz ayrılmasının kapısını açabilir; serbest dönemde başka kulüplerin de müzakere hattına girmesi mümkün görünüyor.

Al Nassr'ın oyuncuyu kadrosuna katma isteği ile el-Hümami'nin transfer dosyasının yönetiliş biçimine dair tutumu arasında, önümüzdeki aylar futbolcunun yeni adresinin belirlenmesinde belirleyici olacak; ister Al Shabab'da devam etsin, ister Roshn Ligi'nde yeni bir deneyim yaşasın.