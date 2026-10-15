24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-KSA-PROLEAGUE-NASSR-SHABABAFP
Çeviri:

27 yaşındaki Körfez yıldızı: Hümam el-Hümami, Şebab'dan ayrılmaya yaklaştı

Transfers
H. Al-Hammami
Al Shabab
Al Diriyah
Premier Lig
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan

Onu kapmayı kim başaracak?

Körfez Arap Kupası'nın 27. edisyonu "Körfez 27"nin yıldızı Hümam el-Hümami, mevcut kulübü Suudi Arabistan ekibi Şebab'tan ayrılmaya yaklaştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Er-Riyadiyye" gazetesi, Şebab Kulübü'nün el-Hümami ile sözleşme yenileme görüşmelerinin, iki taraf arasında yenilemenin detayları konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle durduğunu yazdı.

22 yaşındaki oyuncunun Şebab ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bu durum, ona önümüzdeki ocak ayında herhangi bir takımla imza atma ve gelecek yaz bedelsiz olarak o takımın kadrosuna katılma imkânı tanıyor.

Gazete, el-Hümami'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki bazı kulüplerin ilgisini çektiğini, bunların başında da Birinci Lig'den yeni çıkan Dir'iyye Kulübü'nün geldiğini belirtti.

Bu gelişme, Suudi kanat oyuncusunun Körfez 27 turnuvasında sergilediği üstün performansların ardından geldi. Hümami turnuvada bir gol kaydetti, Suudi Arabistan'ı tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

El-Hümami daha önce İttihad ve Hulud kulüplerinde forma giymiş, 2025 yazında Şebab'a transfer olmuştu. Bu takımla farklı kulvarlarda 40 maça çıktı; bu süreçte 2 gol atıp 3 asist yaptı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin