27 yaşındaki Körfez yıldızı: Hümam el-Hümami, Şebab'dan ayrılmaya yaklaştı

Körfez Arap Kupası'nın 27. edisyonu "Körfez 27"nin yıldızı Hümam el-Hümami, mevcut kulübü Suudi Arabistan ekibi Şebab'tan ayrılmaya yaklaştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Er-Riyadiyye" gazetesi, Şebab Kulübü'nün el-Hümami ile sözleşme yenileme görüşmelerinin, iki taraf arasında yenilemenin detayları konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle durduğunu yazdı.

22 yaşındaki oyuncunun Şebab ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bu durum, ona önümüzdeki ocak ayında herhangi bir takımla imza atma ve gelecek yaz bedelsiz olarak o takımın kadrosuna katılma imkânı tanıyor.

Gazete, el-Hümami'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki bazı kulüplerin ilgisini çektiğini, bunların başında da Birinci Lig'den yeni çıkan Dir'iyye Kulübü'nün geldiğini belirtti.

Bu gelişme, Suudi kanat oyuncusunun Körfez 27 turnuvasında sergilediği üstün performansların ardından geldi. Hümami turnuvada bir gol kaydetti, Suudi Arabistan'ı tarihinde dördüncü kez şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

El-Hümami daha önce İttihad ve Hulud kulüplerinde forma giymiş, 2025 yazında Şebab'a transfer olmuştu. Bu takımla farklı kulvarlarda 40 maça çıktı; bu süreçte 2 gol atıp 3 asist yaptı.