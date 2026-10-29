Galatasaray'ın Türk forması giyen oyuncusu İsmail Jakobs, 27 yaşında olmasına rağmen beklenmedik bir kararla Senegal Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Jakobs, Senegal Milli Takımı'na ilk kez 2022 yılında çağrıldı ve son iki Dünya Kupası'na, ayrıca 2023 ve 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı. Önemli bir rol oynadığı 33 uluslararası maçın ardından oynamaya devam edebilecekken, Senegal Milli Takımı'ndan erken yaşta ayrılmaya karar verdi.

Senegalli oyuncu, "Foot Mercato" sitesine şunları söyledi: "Milli takıma genç bir çocukken katıldım ve oradan olgun bir adam olarak ayrılıyorum. Beraberimde unutulmaz anılar, ömür boyu sürecek dostluklar ve kalbime sonsuza dek kazınacak bir minnettarlık taşıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'da büyümüş olmama rağmen, Senegal beni büyük bir sıcaklık ve muazzam bir sevgiyle karşıladı. Ülke, taraftarlar, takım arkadaşlarım ve beni ilk andan itibaren kendi evimdeymişim gibi hissettiren kültür. Senegal sayesinde çocukluk hayallerimi gerçekleştirebildim ve sonsuza dek değer vereceğim anlar yaşadım."

Şöyle devam etti: "Senegalli bir babanın oğlu olarak, yalnızca kendi hayalimi değil, babamın hayalini de gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluktu. Bugün yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Kulüpteki kariyerime odaklanmak ve değerli zamanımdan daha fazlasını kendime ve aileme ayırmak istiyorum."

Şu sözlerle tamamladı: "Çünkü zaman değerlidir ve bazı anlar tekrarlanmaz. Senegal ile sahadaki maceram sona yaklaşıyor, ancak bu ülkeyle bağım sonsuza dek yaşayacak."

Hatırlanacağı üzere İsmail Jakobs, Fas'a karşı oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin ardından 3 oyuncunun gıda zehirlenmesine maruz kaldığını öne sürerek büyük bir tartışma başlatmıştı.

Jakobs, belirtilerin zamanlaması ve şiddetinin, yaşananların kasıtlı olduğunu düşündürdüğünü söyledi.

Şunları ekledi: "Kesin bir şey söyleyemem, ancak kişisel görüşüm oyuncularımızdan üçünün zehirlenmeye maruz kaldığı yönünde."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu sıradan bir gıda zehirlenmesi değildi; 3 oyuncu aynı anda yere yığıldı ve bu son derece korkutucuydu. Suçlama yapmak istemiyorum, ama yaşananlar tesadüfi değildi."