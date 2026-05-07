Teun Koopmeiners, Juventus'tan ayrılabilir. La Gazzetta dello Sport'a göre, 27 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncu birkaç teklif aldı; ayrıca AS Roma ile dikkat çekici bir takas anlaşması da masada olduğu söyleniyor. Romalılar ayrıca Crysencio Summerville ile de ilgileniyor.

Koopmeiners, Torino'da zor bir dönem geçiriyor ve ikinci sezonunda da kendini kanıtlayamadı. Orta saha oyuncusu, ilk 11'de yer alacağı kesin değil ve bu nedenle Juventus, 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan eski AZ oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünüyor.

La Gazzetta'ya göre, Koopmeiners için Türkiye'den çeşitli teklifler masada. Ancak bu teklifler, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu şimdilik cezbetmiyor. İtalyan spor gazetesi, orta saha oyuncusunun Serie A'da kalmayı tercih edeceğini öngörüyor.

Juventus, AS Roma'yı olası bir çözüm olarak görüyor. Torino ekibi, Roma'dan savunma oyuncusu Evan N’Dicka'yı kadrosuna katmayı çok istiyor, ancak yaklaşık kırk milyon avroluk fiyat etiketini karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle Juventus, Koopmeiners'i anlaşmanın bir parçası haline getirmeyi düşünüyor.

Koopmeiners için Roma'ya transfer olmak ayrıca sportif açıdan da cazip olabilir. Zira İtalya'nın başkentinde, Atalanta'da Serie A'nın en iyi orta saha oyuncularından biri haline gelmesini sağlayan teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yeniden bir araya gelme fırsatı onu bekliyor.

İtalyan gazetesi ise Koopmeiners'in Juventus'taki dönemine oldukça eleştirel yaklaşıyor. La Gazzetta, Hollandalı oyuncuyu "son yılların en kötü transferlerinden biri" olarak nitelendiriyor. Koopmeiners, 58 milyon avroluk transfer bedelinin karşılığını veremedi.

Bu arada Roma, sadece Koopmeiners'i takip etmiyor. Crysencio Summerville de Serie A'nın şu anki beş numarasının transfer listesinde açıkça yer alıyor. La Gazzetta'ya göre Summerville, özellikle West Ham'ın Championship'e düşmesi durumunda, ulaşılabilir bir aday olarak görülüyor. Summerville'in yanı sıra, RB Leipzig'den Antonio Nusa ve Club Brugge'den Christos Tzolis de Roma'nın hücumunu güçlendirebilecek isimler olarak gösteriliyor.