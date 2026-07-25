Suudi Arabistanlı Al-Ahli oyuncusu, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Şark el-Avsat", Al-Khaloud kulübünün, genç oyuncusu Yasin el-Zubeydi'nin hizmetlerini gelecek sezonun sonuna kadar kiralık olarak alabilmek için Al-Ahli'ye başvuruda bulunduğunu belirtti.

Gazete, 23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonun maçlarında daha fazla süre alabilmek için Al-Ahli'den ayrılmak istediğini açıkladı.

Zubeydi, 2023 yılında A takıma yükseltilmiş, ancak oynama fırsatı bulamamıştı. Bunun üzerine 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında ve 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Al-Akhdoud'a geçmişti.

Yasin el-Zubeydi geçen sezon Al-Ahli'ye geri dönmüş, ancak yalnızca 4 maçta yedek olarak toplam 27 dakika süre bulabilmişti. Bu da onu ayrılmak istemeye yöneltti.

Zubeydi ağırlıklı olarak sağ kanat mevkiinde oynuyor, ancak daha az sıklıkla da olsa sol kanatta da oynayabiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Khaloud geçen sezon Suudi futbolunun en dikkat çekici sürprizlerinden biriydi. Al-Hilal'e yenilmeden önce Kral Kupası'nın finaline yükselmeyi başarmıştı.