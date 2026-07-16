27 cevapsız arama… Mochi sessizliğini bozdu: Tunus Futbol Federasyonu beni işten böyle çıkardı

Sadece ağır yenilgi bir şok değildi; 2026 Dünya Kupası’nın tam ortasında Tunus Milli Takımı’ndaki görevinden ani bir şekilde görevden alınmasından bir ay sonra, Fransız Sabri Lemouchi sessizliğini bozdu ve Kartaca Kartalları’nın yaşadığı o karanlık gecenin perde arkasını ortaya koydu; ayrıca Tunus Futbol Federasyonu’nun kendisine karşı sergilediği tutuma sert eleştiriler yöneltti.

Ayrılmasından bu yana ilk kez “Campo” adlı podcast programına konuk olan Lemouchi, Dünya Kupası grup aşamasında İsveç’e 5-1’lik ağır bir yenilginin ardından yaşanan saatlerin ayrıntılarını anlattı.

Lemouchi, “Tunus Futbol Federasyonu’ndan görevden alınma kararını bildiren resmi bir arama almadım, bunu kişisel telefonumdan öğrendim” dedi.

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Sabah erken uyandığımda ailem ve arkadaşlarımdan 27 cevapsız arama gördüm. Görünüşe göre Federasyon, ayrılışımı duyuran resmi bir açıklama yayınlamıştı. İşte o an, sonun başlangıcıydı.”

Lemouchi, milli takımın konaklama yerinde yaşananların perde arkasını anlatmaya devam ederek şöyle dedi: “Ertesi gün antrenmana gittim. Bazı oyuncular yanıma gelip bana ‘Bu dönemi birlikte atlatacağız’ dediler.”

Lemouche, konuşmasını Tunus milli takımıyla geçirdiği dönemi özetleyen kısa bir yorumla sonlandırdı ve şöyle dedi: “Hiçbir teknik direktör bu koşullar altında başarılı olamaz.”

Tunus Futbol Federasyonu, milli takımın turnuvada elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ortasında Lemouchi’yi görevinden aldığını açıklamıştı.