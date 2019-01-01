27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!

İtalya'da oynanan genç takımlar maçında, rakibini 27-0 mağlup eden kulübün antrenörü, 'saygısızlık' ettiği gerekçesiyle yönetim tarafından kovuldu.

İtalya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Alt yaş gruplarında oynanan bir maçta rakibini 27-0 yenen takımın teknik direktörü kovuldu!

Football Italia'nın haberine göre İtalya'da Grosseto'da bulunan Invictasauro genç takımı, Marina Calcio'yu 27-0 mağlup etti. Maçın ardından Invictasauro Başkanı rakibe saygısızlık edildiği gerekçesiyle teknik diretörü görevden aldı.

Başkanı Paolo Brogelli yaptığı açıklamada, "Genç takımımızın Marina Calcio'yu 27-0 yendiğini duyunca çok üzüldük. Alt yapı futbolunun değerleri böyle şeylerin kaşısındadır. Rakibe her zaman saygı gösterilmeli ama bugün olmadı" ifadelerini kullandı.

Marina'dan özür dileyen Başkan Brogelli, "Yönetim kurulunun oy birliği ile antrençr Riccini'yi görevden almaya karar verik. Antrenörlerimiz genç oyuncuları yetiştirmekle görevlendiriliyor ama her şeyden önce onları eğitmekle de görevli" dedi.