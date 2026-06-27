Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH65-CPV-KSAAFP

Çeviri:

26 milli takım 32'li tura yükselmeyi garantiledi... 10 takım ise turnuvadan resmen elendi

Dünya Kupası
Meksika
Güney Afrika
Kanada
Bosna Hersek
Brezilya
Fas
ABD
Avustralya
Paraguay
Almanya
Mısır
Fildişi Sahili
Ekvator
Hollanda
Japonya
İsveç
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Fransa
Arjantin
Katar
Tunus
Suudi Arabistan
Ürdün
Irak
Meksika
Güney Afrika
Kanada
Bosna-Hersek
Brezilya
Fas
ABD
Avustralya
Paraguay
Almanya
Mısır
Côte d’Ivoire
Ekvador
Hollanda
Japonya
İsveç
İspanya
Cabo Verde
Fransa
Arjantin
Katar
Tunus
Suudi Arabistan
Ürdün
Irak

Pazar sabahı, kalan katılımcılar da kesinleşecek

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son gününden önceki maçların sona ermesiyle, 26 takım 32'li tura resmi olarak yükseldi; 10 takım ise heyecan verici sonuçların ve grup dengelerinde değişikliklerin yaşandığı bu belirleyici üçüncü turun ardından turnuvaya veda etti.

Üç ev sahibi takım (Meksika, ABD ve Kanada), Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç ve Kolombiya gibi büyük takımların yanı sıra bir sonraki tura çıkmayı garantiledi; ancak bazı gruplarda kalan yerlerin belirlenmesi için maçların tamamlanması bekleniyor.

32'li tura yükselen takımlar:

1. Grup: Meksika, Güney Afrika

2. Grup: İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek

3. Grup: Brezilya, Fas

Dördüncü Grup: ABD, Avustralya, Paraguay

5. Grup: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador

Altıncı Grup: Hollanda, Japonya, İsveç

Yedinci Grup: Mısır

Sekizinci Grup: İspanya, Yeşil Burun Adaları

Dokuzuncu Grup: Fransa, Norveç

10. Grup: Arjantin

11. Grup: Kolombiya, Portekiz

12. Grup: İngiltere, Gana

Turnuvadan elenen takımlar:

1. Grup: Çek Cumhuriyeti

2. Grup: Katar

3. Grup: Haiti

4. Grup: Türkiye

5. Grup: Curaçao

Altıncı Grup: Tunus

Sekizinci Grup: Uruguay, Suudi Arabistan

Dokuzuncu Grup: Irak

10. Grup: Ürdün

12. Grup: Panama

Reklam