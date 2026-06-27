26 milli takım 32'li tura yükselmeyi garantiledi... 10 takım ise turnuvadan resmen elendi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son gününden önceki maçların sona ermesiyle, 26 takım 32'li tura resmi olarak yükseldi; 10 takım ise heyecan verici sonuçların ve grup dengelerinde değişikliklerin yaşandığı bu belirleyici üçüncü turun ardından turnuvaya veda etti.
Üç ev sahibi takım (Meksika, ABD ve Kanada), Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç ve Kolombiya gibi büyük takımların yanı sıra bir sonraki tura çıkmayı garantiledi; ancak bazı gruplarda kalan yerlerin belirlenmesi için maçların tamamlanması bekleniyor.
32'li tura yükselen takımlar:
1. Grup: Meksika, Güney Afrika
2. Grup: İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek
3. Grup: Brezilya, Fas
Dördüncü Grup: ABD, Avustralya, Paraguay
5. Grup: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador
Altıncı Grup: Hollanda, Japonya, İsveç
Yedinci Grup: Mısır
Sekizinci Grup: İspanya, Yeşil Burun Adaları
Dokuzuncu Grup: Fransa, Norveç
10. Grup: Arjantin
11. Grup: Kolombiya, Portekiz
12. Grup: İngiltere, Gana
Turnuvadan elenen takımlar:
1. Grup: Çek Cumhuriyeti
2. Grup: Katar
3. Grup: Haiti
4. Grup: Türkiye
5. Grup: Curaçao
Altıncı Grup: Tunus
Sekizinci Grup: Uruguay, Suudi Arabistan
Dokuzuncu Grup: Irak
10. Grup: Ürdün
12. Grup: Panama