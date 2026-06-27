26 milli takım 32'li tura yükselmeyi garantiledi... 10 takım ise turnuvadan resmen elendi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son gününden önceki maçların sona ermesiyle, 26 takım 32'li tura resmi olarak yükseldi; 10 takım ise heyecan verici sonuçların ve grup dengelerinde değişikliklerin yaşandığı bu belirleyici üçüncü turun ardından turnuvaya veda etti.

Üç ev sahibi takım (Meksika, ABD ve Kanada), Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç ve Kolombiya gibi büyük takımların yanı sıra bir sonraki tura çıkmayı garantiledi; ancak bazı gruplarda kalan yerlerin belirlenmesi için maçların tamamlanması bekleniyor.

32'li tura yükselen takımlar:

1. Grup: Meksika, Güney Afrika

2. Grup: İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek

3. Grup: Brezilya, Fas

Dördüncü Grup: ABD, Avustralya, Paraguay

5. Grup: Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador

Altıncı Grup: Hollanda, Japonya, İsveç

Yedinci Grup: Mısır

Sekizinci Grup: İspanya, Yeşil Burun Adaları

Dokuzuncu Grup: Fransa, Norveç

10. Grup: Arjantin

11. Grup: Kolombiya, Portekiz

12. Grup: İngiltere, Gana

Turnuvadan elenen takımlar:

1. Grup: Çek Cumhuriyeti

2. Grup: Katar

3. Grup: Haiti

4. Grup: Türkiye

5. Grup: Curaçao

Altıncı Grup: Tunus

Sekizinci Grup: Uruguay, Suudi Arabistan

Dokuzuncu Grup: Irak

10. Grup: Ürdün

12. Grup: Panama