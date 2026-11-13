Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik yönetimini devralmasından bu yana ilk gerçek tokadını yedi. Fransa, İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu. Takımın oyunundaki bariz çelişkileri ortaya çıkaran bu karşılaşma, özellikle umut vaat eden bir akşamı unutulması gereken bir geceye çeviren ikinci yarıdaki dikkat çekici çöküşün ardından, Fransız teknik adamın tercihlerine yönelik bir eleştiri dalgasını da beraberinde getirdi. Bu yenilgi yalnızca geçici bir tökezleme değildi; aksine Zidane'ın fikirlerini dayatma ve zorlu detayları yönetme becerisine dair erken sorulara kapı araladı.

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İtalya karşısında alınan mağlubiyet, Zidane yönetimindeki Fransa'nın göreve geldiğinden bu yana oynadığı beşinci maçta aldığı ilk yenilgi oldu. Zidane, görevine üç galibiyet ve bir beraberlikle başlamıştı. San Siro Stadı'ndaki bu çöküş, Fransa Milli Takımı'nın maça başladığı biçim göz önüne alındığında beklenmedik bir şekilde geldi. Takım, yavaş yavaş dengesini kaybetti ve inisiyatifi rakibine bıraktı. Rakip de Fransa'nın gerilemesinden faydalanarak bitiş düdüğüne kadar kendi temposunu dayatmayı başardı. Bu bilgiler Fransız "Foot Mercato" sitesine dayanıyor.

Fransa, ilk dakikalarda, maçı 3-1 mağlup tamamlayan takımdan tamamen farklı bir ekip görünümündeydi. Michael Olise, 10. dakikada attığı erken golle ülkesine mükemmel bir başlangıç armağan etti; bu sırada aktif hücum hareketleri ve İtalyan savunmasını paniğe sürükleyen ileri baskı dikkat çekti. Malo Gusto'nun sağ cephede yaptığı bazı hatalara rağmen Fransızlar hücum girişimlerini sürdürdü ve oyunun gidişatını kontrol etme yönündeki net isteklerini gösterdi.

Ancak asıl sorun son dokunuşta ortaya çıktı; Fransa Milli Takımı üstünlüğünü, kendisine gereken avantajı verecek ek gollere çeviremedi. Barcola ve Christopher Nkunku'nun girişimleri direkten döndü; bu sahne hücum etkinliğinin yokluğunu özetledi. Ardından takım devre arasının ardından sert bir şekilde geriledi. Zaman ilerledikçe toplu baskının izleri kayboldu ve oyuncular tehlike yaratma yeteneğini yitirdi. İtalya Milli Takımı ise boşlukları ve hataları değerlendirerek maçı kendi lehine çevirdi.

Zidane eleştiri giyotini altında

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Mağlubiyet sessiz sedasız geçiştirilmedi; Zidane'ın yakın dostu Christophe Dugarry, "RMC" radyosundaki konuşmasında Fransa Milli Takımı'nın performansına yönelik net eleştiriler yöneltmekte gecikmedi. Dugarry, teknik direktörün ortaya koyduğu planın başta işe yaradığını, ancak daha sonra kaygı verici biçimde çöktüğünü değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bir plan vardı ve işler başta iyi gitti, sonra çöktü. Güven, çalışma ve iletişim eksikliği var; takımın geliştirmesi gereken daha pek çok şey mevcut."

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Dugarry, Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni ve William Saliba gibi bazı temel unsurların yokluğunun takımın dengesini açıkça etkilediğine ve baskı anlarıyla başa çıkmak için gereken tecrübeden onu mahrum bıraktığına dikkat çekti. Ancak yoklukları çöküşü açıklamak için yeterli bir bahane olarak görmedi; bireysel hataların ve fiziksel gerilemenin, Zidane ve teknik ekibini hâlâ bekleyen işin büyüklüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Dugarry ayrıca Fransa Milli Takımı'nın yalnızca teknik yeteneklere güvenmek yerine zorlu maçlarla başa çıkma kapasitesini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu ekleyerek şunları söyledi: "Her zaman teknik yeteneklerinizi sergileyemezsiniz; aynı zamanda azami gayreti gösterebilmeli ve etkin biçimde katkı sunabilmelisiniz. İtalyanların gösterdiği mücadele ruhuna bakın! Bu takım nasıl acı çekeceğini ve zorlu koşullarla nasıl başa çıkacağını öğrenecek." İkinci yarıda yaşananların güçlü bir darbe olduğunu, ancak grup için gerekli bir ders olabileceğini değerlendirdi.

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Zidane'ın oyuncu değişiklikleri soru işaretleri yaratıyor

Eleştiriler toplu performansla sınırlı kalmadı; Zidane'ın teknik kararlarına, özellikle de oyuncu değişikliklerinin zamanlamasına ve oyuna sürmeyi tercih ettiği isimlere de uzandı. Fransız teknik direktör, değişikliklerini yapmak için 77. dakikaya kadar bekledi ve ardından üç oyuncuya ilk kez milli formayı giyme fırsatı verdi: Maïolo, Kroupi ve Koumbedi. Yeni yüzlere tecrübe kazanma fırsatı vermek önemli olsa da, bu zamanlama, teknik direktörün skoru geri çevirmenin zorluğuna fiilen boyun eğip eğmediği konusunda soru işaretleri yarattı.

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Yedek kulübesinde Warren Zaïre-Emery ve Eduardo Camavinga gibi daha tecrübeli isimler bulunuyordu ve Zidane, orta sahadaki kontrolü yeniden sağlamak amacıyla bu ikiliye daha erken başvurabilirdi. Teknik direktör ayrıca, sağ cephede yaşadığı açık zorluklara rağmen Malo Gusto'yu oyunda tutması ve İtalya Milli Takımı'nın değerlendirdiği aksaklığı gidermek için hızlı hareket etmemesi nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı. Dugarry şöyle konuştu: "Bu Zidane'ın kararı, ama şu ana kadar doğruluğunu kanıtlamadı. Zaïre-Emery'yi denememesi tuhaf."

Zidane, Paris Saint-Germain oyuncusuna ilişkin tutumunu açıklamış, onu orta sahada ve farklı rollerde kullanmak yerine doğal mevkisinde görmek istediğini vurgulamıştı. Teknik direktörün, çok yönlü unsurlara başvurmadan önce mevkilerinde uzmanlaşmış oyunculara güvenmeyi tercih ettiği anlaşılıyor. Ancak bu kanaat, özellikle takımın maç içinde acil çözümlere ihtiyaç duyduğu bir ortamda eleştirilerin artmasını engelleyemedi.

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Yine "RMC" radyosunda konuşan Daniel Riolo da eleştirenler listesine katıldı; Zidane'ın bazı tercihlerinin anlaşılır olmadığını ve takımın maçın kimi bölümlerinde kimliğini kaybetmiş gibi göründüğünü değerlendirdi. Şunları söyledi: "Anlamadığım şeyler var ve Zidane'ın tercihleri bazı mevkilerde şüphe uyandırıyor. İyi bir 25 dakika oynadık, ancak ondan sonra büyük bir kafa karışıklığı hissettik; hatta kimin hangi mevkide oynadığını, kimin ne yaptığını artık bilemez hâle geldim."

Böylece İtalya karşısında alınan yenilgi, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana geçirdiği ilk gerçek sınava dönüştü; çünkü skorun ötesine geçen, uyuma, etkinliğe ve teknik kararlara uzanan sorunları gözler önüne serdi. Yolculuğu hâlâ başında olsa da, bu mağlubiyet teknik direktörü göz ardı edilemeyecek sorularla karşı karşıya bıraktı: Takımın seviyesini maç boyunca nasıl koruyacağı, yoklukları nasıl idare edeceği ve müdahale için doğru zamanlamayı nasıl seçeceği. İyi bir başlangıç artık yeterli değil; şimdi istenen, işler karmaşıklaştığında Zidane'ın gerçek çözümlere sahip olduğunu kanıtlaması.