Barcelona, yeni sezon 2026-2027 hazırlık kampında sıra dışı bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor; Katalan ekibi 24 yıl sonra ilk kez üçlü bir turnuvaya katılacak. Bu, takımın sezon öncesi hazırlıklar tarihindeki en dikkat çekici duraklardan birini hafızalara yeniden getiren bir organizasyon olacak.

İtalya'nın Udine şehri, cumartesi günü Friuli Venezia Giulia Kupası'nın ilk edisyonuna ev sahipliği yapacak. Turnuvada Barcelona, İtalyan ekibi Udinese ve İngiliz ekibi Nottingham Forest yer alacak; organizasyon ise geleneksel hazırlık maçlarından farklı bir sistemle düzenlenecek.

Turnuva, her biri 45 dakika süren iki maçtan oluşuyor. Barcelona sırasıyla Nottingham Forest ve Udinese ile karşılaşacak; bu, Katalan ekibinin yirmi yılı aşkın süredir uygulamadığı bir sistem.

Son yıllarda bu tür turnuvaların yaygınlığı azalmış olsa da, Barcelona üçlü turnuvalarla uzun bir geçmişe sahip; bu turnuvalar önceki on yıllar boyunca yaz hazırlık programının temel bir parçasını oluşturuyordu.

Son katılım 2002 yılına dayanıyor

Barcelona'nın bir üçlü turnuvadaki son görünümü, 2002-2003 sezonu hazırlık döneminde olmuştu. Katalan ekibi o dönemde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen ve Ajax ile İtalyan ekibi Parma'nın da yer aldığı bir turnuvaya katılmıştı.

O dönemde maçlar farklı bir sistemle oynanmıştı; her maç 90 dakika sürmüş ve ayrı günlerde gerçekleştirilmişti. Bu bilgi Barcelona'nın resmî internet sitesine dayanıyor.

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'ın takımı, Parma'yı 4-2 yenerek yoluna başlamış; maçta o dönemin yeni transferi Juan Roman Riquelme parlamış ve iki gol kaydetmişti.

İki gün sonra Barcelona, o dönemde genç yıldız Rafael van der Vaart'ın yönlendirdiği Ajax'a mağlup olmuştu.

Urruti'ye vefa turnuvası ve bir yaz geleneği

Bundan bir yıl önce, tam olarak Haziran 2001'de Barcelona, "Urruti" adıyla bilinen merhum kaleci Francisco Javier Gonzalez Urrutikoetxea'yı anmak için özel bir üçlü turnuva düzenledi.

Kulüp, Barcelona'nın yedek takımının maçlarına ev sahipliği yapan "Mini Estadi" stadında düzenlenen turnuvaya Espanyol ve Real Sociedad'ı davet etti.

Turnuva, üç takım arasında her biri 30 dakika süren üç maçtan oluşuyordu. Barcelona, Real Sociedad ile berabere kaldıktan sonra dostluk derbisinde Espanyol'u tek golle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Doksanlı yıllar üçlü turnuvaların geniş çapta yaygınlaştığı bir dönem oldu; bu turnuvalar Avrupa kulüplerinin yeni sezona hazırlanmak için tercih ettiği bir yöntemdi.

1990 ile 2000 yılları arasındaki dönemde Barcelona, farklı şehirlerde düzenlenen yedi üçlü turnuvaya katıldı. Bu şehirler şunlardı: Oviedo, Marbella, Tenerife, Salamanca, Floransa, Amsterdam ve Barcelona. Bunların tamamı sezon hazırlık programı kapsamında yer aldı.

Başlangıç 1947 yılına dayanıyor

Barcelona'nın bir üçlü turnuvadaki ilk katılımı Haziran 1947'ye dayanıyor; kulüp o dönemde Palma de Mallorca şehrinde düzenlenen bir turnuvaya katılmıştı.

Turnuva müsabakalarına, o dönem Real Mallorca'nın kalesi olan "Es Fortí" stadı ev sahipliği yapmıştı. Stat 1945'te açılmış ve 1999 yılına kadar kulübün resmî stadı olarak kalmıştı.

Barcelona, ilk maçta Mallorca'yı 3-0 mağlup ettikten sonra ikinci maçta Atletico Madrid'i 6-0 ezerek turnuva şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvada forvet oyuncusu Manuel Badenes parladı; sadece iki maçta altı gol kaydederek gol krallığının zirvesine yerleşti ve Barcelona'yı üçlü turnuvalardaki ilk şampiyonluğuna taşıdı.