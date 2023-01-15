Genç oyuncunun, kalp krizi geçirdiği anlarda neler yaptığı açıklandı.

Brighton'ın eski oyuncusu Enock Mwepu kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve bu olayın ardından futbolu bırakmak zorunda kaldı.

24 yaşında olan orta saha oyuncusu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra Ekim ayında profesyonel futbol hayatını noktaladı.

Ve yaşadığı bu hastalığın ardından, Zambiyalı bir gözlemci genç oyuncunun kalp krizi geçirdiği sırada neler yaşadığını ortaya koydu.

Mwepu, kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra acil tedavi için Üniversite Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Ne oldu?

Zambiya Haber Ajansı'na konuşan bir kaynağa göre, bu olay başkent Lusaka'nın eteklerindeki küçük bir kasaba olan Kabangwe'ye doğru giderken meydana geldi.

"Mwepu, Kabangwe bölgesi yakınlarındaki Büyük Kuzey Yolu boyunca ilerliyordu, şehir dışına doğru gidiyordu.

"Yani, bariz bir şekilde kalp sorunları yaşamaya başladı. Kalp krizi geçirmeye başladığında arabayı zikzak çizerek sürmeye başladı.

"En sonunda arabasını köşeye çekerek zorlukla park etti ve araçtan inerek yere serildi!"

Mwepu, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir anlaşmayla Avusturya devi Red Bull Salzburg'dan Brighton'a katıldı.

2022 yılının Ocak ayında kötü bir sakatlık geçirmesine rağmen, şu anda Chelsea menajeri olan Graham Potter'ın takım listesindeki ilk isimlerden birisiydi.

Ayrıca, futboldan emekli olmadan önce Brighton'ın mevcut sezondaki altı maçında ilk 11'de yer aldı.

Mwepu, 24 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmasının ardından Brighton'ın 9 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü oldu.