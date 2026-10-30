Flick, sosyal ağdaki hesabını ancak perşembe akşamı açmıştı. Aradan 24 saat bile geçmeden, cuma öğleden sonra geç saatlerde Alman Barça teknik direktörünün takipçi sayısı bir milyona ulaşmıştı.

"Merhaba, culers!" Flick, perşembe günü yaptığı ilk paylaşımda İspanya şampiyonunun taraftarlarına böyle seslendi. Eski Almanya Millî Takımı teknik direktörü, "Instagram'da olmaktan ve Barça'daki günlük hayatımdan bazı anları sizinle paylaşmaktan mutluyum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim! Yaşasın Barça" diye yazdı.

2024'te Katalonya'da teknik direktörlük görevini üstlenen Flick, Barcelona taraftarları arasında son derece seviliyor. Takipçi sayısının bu kadar hızlı yükselmesinde ise Barça'nın, Flick'in ilk paylaşımını yaklaşık 150 milyon kişinin takip ettiği resmî Instagram hesabında paylaşmasının da payı vardı.

Hansi Flick ve Barça şimdi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak istiyor

Flick, Barcelona'da yalnızca kişiliğiyle değil, sportif başarılarıyla da beğeni topluyor. Onun yönetiminde heyecan verici bir futbol oynayan Blaugrana ile ilk iki sezonunun ikisinde de İspanya şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne önce yarı finalde (2024/25) kıl payı, ardından çeyrek finalde (2025/26) veda eden takım, bu sezon uluslararası arenada büyük başarıya ulaşmayı hedefliyor.

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Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Lig aşamasında takım şu ana kadar hedeflediği durumda. Ancak Barça, Feyenoord'u 5-1 ve Galatasaray'ı deplasmanda 5-2 yenmesinin ardından son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup oldu. Geçen hafta sonu Real Madrid'e karşı El Clasico'da alınan 2-1'lik yenilgi de tabloya gölge düşürdü. Bu, Barcelona'nın önceki dokuz galibiyetinin ardından bu sezon La Liga'daki ilk puan kaybıydı. Yine de Flick'in takımı liderliğini sürdürüyor ve şu anki en yakın takipçisi Atletico Madrid'in iki puan önünde bulunuyor.

Flick, mayıs ayında sözleşmesini süresinden önce 2028'e kadar uzatmıştı. Yeni sözleşmede 2029'a kadar bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. 61 yaşındaki teknik direktör, imzayı atmasından haftalar önce Barcelona'daki görevinin ardından teknik direktörlük kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı. Flick, mart ayında "Burada çalışmayı seviyorum. Önümüzde çok zaman var ve başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Buradayım ve burası benim son kulübüm, son işim olacak. Bundan dolayı çok mutluyum" demişti.