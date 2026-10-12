24 saatten az bir süre sonra: Vinicius'un sevgilisi ayrılığın ardından başka bir erkekle görüntülendi!

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ayrıldığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı; Brezilyalı Virginia Fonseca, futbolcuyla ilişkisinin sona erdiğinin ortaya çıkmasından yalnızca bir gün sonra, eski eşi şarkıcı Zé Felipe ile birlikte ABD'nin Miami şehrindeki bir plajda görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları, Virginia'nın bir arkadaşının paylaştığı videoyu hızla yaydı. Görüntülerde Virginia, Zé Felipe ile birlikte plajda gezinirken görülüyor. Bu görüntüler, Brezilyalı yıldızdan ayrıldığını açıklamasından sadece birkaç saat sonra ortaya çıkması nedeniyle geniş bir ilgi uyandırdı.

Buluşma, Virginia'nın üç çocuğu Maria Alice, Flor ve José Leonardo ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada gerçekleşti. Ziyaretin amacı, bazı yeni müzik projeleri üzerinde çalışmak için Miami'de bulunan babaları Zé Felipe ile görüşmekti.

İkilinin birlikte görüntülenmesi, Virginia'nın özel hayatını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Vinicius ile duygusal ilişkisinin geçtiğimiz aylarda başlayıp yeniden sona ermesi, eski eşiyle bir araya gelmesini takipçilerin ilgi odağı haline getirdi.

Real Madrid oyuncusundan ayrılığına ilişkin olarak Virginia'nın sözcüsü, ilişkinin karşılıklı rıza ile sona erdiğini doğruladı. Sözcü, taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık ya da tartışma yaşandığını reddederek, ikilinin birlikte devam etmemek konusunda anlaştığını belirtti.

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Bu, ikilinin ilişkisinde ilk kriz değildi; Virginia, geçtiğimiz mayıs ayında da Vinicius'tan ayrılmış, ardından temmuzda ilişkilerine yeniden başlamışlardı. Çift, aralarında Formula 1 İspanya Grand Prix'si yarışlarının da bulunduğu kamuya açık etkinliklerde birlikte görüntülenmişti. Son ayrılık açıklamasıyla ilişki yeniden gündemin ön sıralarına taşındı.