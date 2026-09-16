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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

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24 saat sonra: Raphinha'nın hat-trick'i Mbappe'yi gol krallığının zirvesinden indirdi

Raphinha
K. Mbappe
Barcelona - Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Brezilya
Fransa
İspanya

Brezilyalı yeniden zirvede

Barcelonalı Brezilyalı forvet Raphinha, İspanya Ligi'nde gol krallığının zirvesinden uzun süre uzak kalmadı; Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin zirveye çıkmasından yalnızca 24 saat sonra yerini geri aldı.

Raphinha, bugün çarşamba akşamı İspanya Ligi'nin altıncı haftası kapsamında oynanan maçta Racing Santander filelerine 3 gol "hat-trick" kaydetti.

Brezilyalı yıldız, bu sezon turnuvadaki toplam gol sayısını 9'a çıkararak, dün salı akşamı Elche ağlarına yedinci golünü atan Mbappé'nin iki gol önüne geçip gol krallığının zirvesine yeniden yerleşti.

Raphinha'nın golleri, Racing'e karşı 3 gol, Elche ve Rayo Vallecano'ya karşı ikişer gol, Athletic Bilbao ve Valencia'ya karşı da birer gol şeklinde geldi; Levante karşısında ise gol atamadı.

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