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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

24 saat içinde: Brezilyalı bir kulüp Suudi liginden 3 oyuncu kiraladı

Transfers
Cruzeiro
Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Neom SC
Premier Lig
Serie A
Wesley
J. Costa
L. Rodriguez
Brezilya
Suudi Arabistan
Uruguay

Roshn Ligi'nde tuhaf olay

Bir Brezilya kulübü, 24 saatten kısa bir sürede Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki 3 farklı kulüpten 3 oyuncuyu kiralamayı başardı.

Hikaye, dün akşam çarşamba günü Al Nassr'ın, Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley Teixeira'yı bir sezonluğuna, satın alma opsiyonu bulunmadan Cruzeiro'ya kiraladığını açıklamasıyla başladı.

Ve 24 saatten kısa bir süre sonra, yalnızca 6 dakika içinde, iki Suudi kulübü daha oyuncularını gelecek sezon için aynı Brezilya kulübüne kiralamaya onay verdiklerini açıkladı.

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Başlangıç Neom kulübünden geldi; kulüp, perşembe akşamı saat dokuzda Uruguaylı forveti Luciano Rodríguez'in bir sezonluğuna kiralık olarak Cruzeiro'ya transferine onay verdiğini açıkladı.

Yalnızca 6 dakika sonra, Al Ettifaq da Portekizli kanat oyuncusu João Costa'yı bir spor sezonluğuna aynı Brezilya kulübüne kiraladığını açıkladı.

Böylece Cruzeiro, hücum hattını tamamen Suudi Arabistan Ligi'nden kurmuş oldu; Wesley ve Costa kanatlarda, gerçek forvet Luciano Rodríguez'in altında oynayacak.

Cruzeiro'nun, Brezilya Ligi'nin bu sezonunda 21 maçta 30 puanla yedinci sırada yer aldığını belirtmek gerekir. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan takım, 7 maçta ise yenilgiye uğradı.

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