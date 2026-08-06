Bir Brezilya kulübü, 24 saatten kısa bir sürede Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki 3 farklı kulüpten 3 oyuncuyu kiralamayı başardı.

Hikaye, dün akşam çarşamba günü Al Nassr'ın, Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley Teixeira'yı bir sezonluğuna, satın alma opsiyonu bulunmadan Cruzeiro'ya kiraladığını açıklamasıyla başladı.

Ve 24 saatten kısa bir süre sonra, yalnızca 6 dakika içinde, iki Suudi kulübü daha oyuncularını gelecek sezon için aynı Brezilya kulübüne kiralamaya onay verdiklerini açıkladı.

Başlangıç Neom kulübünden geldi; kulüp, perşembe akşamı saat dokuzda Uruguaylı forveti Luciano Rodríguez'in bir sezonluğuna kiralık olarak Cruzeiro'ya transferine onay verdiğini açıkladı.

Yalnızca 6 dakika sonra, Al Ettifaq da Portekizli kanat oyuncusu João Costa'yı bir spor sezonluğuna aynı Brezilya kulübüne kiraladığını açıkladı.

Böylece Cruzeiro, hücum hattını tamamen Suudi Arabistan Ligi'nden kurmuş oldu; Wesley ve Costa kanatlarda, gerçek forvet Luciano Rodríguez'in altında oynayacak.

Cruzeiro'nun, Brezilya Ligi'nin bu sezonunda 21 maçta 30 puanla yedinci sırada yer aldığını belirtmek gerekir. Bu maçlarda 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan takım, 7 maçta ise yenilgiye uğradı.