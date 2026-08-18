Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki son sezonunda, NBA finalinin en dikkat çeken maçlarından birinde giydiği forma, kendisini tarihte bir oyuncunun bir maçta giydiği en pahalı spor hatıra parçası haline getirebilecek bir açık artırmaya çıkıyor.

Jordan'ın 1998 finalinin üçüncü maçında Utah Jazz karşısında giydiği forma, Pharrell Williams tarafından kurulan "Joopiter" evinin düzenlediği bir açık artırmada sergilenecek; müzayede ise gelecek 15 Eylül'de başlayacak.

Ev, formanın değerini başlangıçta 10 ile 15 milyon dolar arasında tahmin ediyor; ancak beklentiler fiyatın 24 milyon dolara ya da daha fazlasına yükselebileceğine işaret ediyor. Bu rakam, Babe Ruth'un 1932'de giydiği ve 2024'te 24,12 milyon dolara satılan beyzbol formasının değerini aşarsa, formaya dünya rekorunu kazandıracak.









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1998 finalinde tarihi bir gece

Jordan bu formayı, iki takımın serinin ilk iki maçında berabere kalmasının ardından Chicago'da oynanan üçüncü maçta giymişti. Bulls, finaller tarihinin en güçlü performanslarından birini sergileyerek Jazz'ı 96-54 yendi.

Jordan, 32 dakikada 24 sayı kaydetti; maç 42 sayı farkla sona erdi ve bu, NBA finalleri tarihinde bugüne kadarki en büyük galibiyet farkı oldu.

Chicago seriyi daha sonra 4-2'lik sonuçla kapatarak sekiz sezonda altıncı şampiyonluğunu kazandı ve takımın hakimiyetini gösterdiği tarihi bir döneme nokta koydu.

Fiyatı neden 24 milyon doları aşabilir?

Formanın değeri, maçtaki sonucun ötesine geçiyor; çünkü "Son Dans" olarak bilinen ve Jordan'ın Bulls ile altın çağındaki son sezonu olan 1997-1998 sezonuyla bağlantılı.

Müzayede evine göre, bu beyaz forma, Jordan'ın 1998 finalinde giydiği ve şimdiye kadar kamuoyunca bilinen tek forma olup piyasada ortaya çıkan tek örnek; ayrıca üzerinde turnuvanın final logosunu taşıyor ki bu da tarihi değerini artırıyor.

Jordan'ın 1998 finalinde giydiği bir başka forma, 2022 yılında Sotheby's müzayedesinde 10,1 milyon dolara satılmış ve o dönemde oyuncuların maçlarda giydiği spor koleksiyon parçaları için bir rekor kırmıştı.

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