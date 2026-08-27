24 maçlık çile: Barcelona, Bilbao karşısındaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor

Barcelona, La Liga'daki ilk haftadan ertelenen karşılaşmada, bu akşam Perşembe günü Camp Nou'da Athletic Bilbao'ya karşı ligdeki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Barcelona, La Liga serüvenine geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Elche'yi (5-0) ezerek başlamıştı.





"Opta" ağı da Barcelona ile Bilbao arasındaki mücadele öncesinde birçok rakam ve istatistiği şu şekilde derledi:

- Barcelona, La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı çıktığı son 13 maçta hiç yenilgi yaşamadı (11 galibiyet ve 2 beraberlik) ve bu son dokuz maçın 8'inde kalesini gole kapadı; takım, müsabakada Bask ekibine karşı 2013 yılından bu yana daha uzun bir yenilgisizlik serisi elde edemedi (14 maç: 10 galibiyet ve 4 beraberlik).

- Barcelona, La Liga'da Athletic Bilbao'yu ağırladığı son 24 maçta yenilmedi (21 galibiyet ve 3 beraberlik) ve son yedi maçta galibiyet elde etti; bu, birinci ligde kendi sahasında Bask ekibine karşı tarihindeki en uzun yenilgisizlik serisidir; ligde kendi sahasında bu takıma karşı son yenilgisi Kasım 2001'de yaşanmıştı (1-2 sonucuyla).

- Barcelona, La Liga'da Perşembe günü çıktığı son 7 maçı kazandı; bu, müsabaka kapsamında bu günde elde ettiği en uzun galibiyet serisidir; Athletic Bilbao ise birinci ligde bu günde çıktığı son 4 maçta yenilmedi (3 galibiyet ve 1 beraberlik) ve o üç galibiyette kalesini gole kapadı.

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- Barcelona, La Liga'da kendi sahasında çıktığı son 19 maçın her birini kazandı; Mayıs 2025'te Villarreal karşısında alınan 2-3'lük yenilgiden bu yana; bu, müsabakada aynı teknik direktör yönetiminde kendi sahasında elde edilen en uzun ardışık galibiyet serisidir ve takımın Rinus Michels yönetiminde 1973 ile 1974 yılları arasında elde ettiği 21 maçlık seriden bu yana kaydedilen en uzun seridir.

- Athletic Bilbao, La Liga'daki son beş maçının hiçbirini kazanamadı (1 beraberlik ve 4 yenilgi) ve müsabakada deplasmanda çıktığı son 6 maçın yalnızca birinde puan topladı (1 galibiyet ve 5 yenilgi); söz konusu altı deplasman maçının her birinde kalesinde en az iki gol gördü.

- Barcelona, son iki sezonda müsabakaya katılan takımlar arasında 2026 yılında La Liga'da kalesini en fazla gole kapayan takımdır (10 maç); Athletic Bilbao ise kalesini en az gole kapayan takımdır (1 maç, Villarreal ile eşit). Barcelona, La Liga'daki son maçında Elche'ye karşı %54,4 topla oynama oranına ulaştı; bu, son üç sezonda takımın müsabaka kapsamındaki bir maçta kaydettiği ikinci en düşük orandır ve yine Elche karşısında Kasım 2025'te kaydedilen %49 oranının ardından gelmektedir.

- Barcelona, Nico Williams'ın (Athletic oyuncusu) La Liga'da herhangi bir gole katkı sağlamadan en fazla karşılaştığı takımdır (8 maç, Real Betis ile eşit) ve aynı zamanda müsabakada karşısında hiç galibiyet elde edemediği tek rakiptir (1 beraberlik ve 7 yenilgi), Granada ile birlikte (4 maç: 3 beraberlik ve 1 yenilgi).

- Barcelona, Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan kulüpler arasında 2026 yılında tüm müsabakalarda 15 veya daha fazla gol atan birden fazla oyuncuya sahip olan tek takımdır (16 golle Raphinha ve 15 golle Lamine Yamal).

- Athletic'in teknik direktörü Edin Terzić, bu sezonki ilk maçında Sevilla'ya 1-3 yenilmesinin ardından, 2003-2004 sezonundaki Ernesto Valverde'den bu yana La Liga'daki (birinci lig) ilk iki maçını kaybeden ilk teknik direktör olabilir.