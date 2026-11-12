Manchester United, önümüzdeki dönemde Michael Carrick'in yerine teknik direktörlük görevini üstlenmesi için ABD Millî Takımı'nın çalıştırıcısı Arjantinli Mauricio Pochettino ile sözlü bir ön anlaşmaya vardı.

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Michael Carrick dün çarşamba günü Manchester United antrenmanlarını yönetti ve hâlâ resmî olarak Manchester United'ın teknik direktörü konumunda, ancak bu hafta sona ermeden görevinden alınması bekleniyor.

Yerine Pochettino'nun geçmesi planlanıyor; ancak Arjantinli teknik adamın, mevcut uluslararası ara döneminde Haiti'ye karşı oynayacağı iki maçta Amerika Birleşik Devletleri'nin başında kalması muhtemel görünüyor. Bu bilgiyi "Sky Sports" aktardı.

United kulübünün bu senaryodan memnun olduğu görülüyor ve Amerika Futbol Federasyonu ile görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde hızlanması bekleniyor.

Manchester United, Pochettino'yu mümkün olan en kısa sürede Old Trafford'a getirmeye istekli olsa da, kulübün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı taahhütlerini göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor.

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United oyuncularının çoğu, uluslararası ara döneminin sona ermesinin ardından, Premier Lig'in 11. haftasında 22 Kasım Pazar günü Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a yapacakları yolculuktan önce, önümüzdeki perşembe gününe kadar kulübe dönecek.

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Manchester United, Pochettino'nun temsilcileriyle son rötuşları tamamlamayı sürdürüyor; Pochettino'nun transferi için Amerika Futbol Federasyonu ile 7 milyon sterlinlik serbest bırakma bedelini görüşmeleri ve teknik ile idari ekibin sözleşme maddelerini müzakere etmeleri gerekiyor.

Pochettino, Sir Alex Ferguson'ın 13 yıl önceki emekliliğinden bu yana Manchester United'ın sekizinci kalıcı teknik direktörü olacak gibi görünüyor.

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İcra kurulu başkanı Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, dün çarşamba günü Monako'da ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ile bir araya gelerek kulübün bu sezona başlangıcını değerlendirdi.

Carrick, United'ın geçen ay İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Bournemouth'a 3-0 yenilmesinin ardından bir süre tanınmıştı, ancak şimdi yedek kulübesinde bir değişiklik yönünde ivme artıyor.

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Pochettino, Manchester United'ı neden reddedemiyor?

Manchester United, daha önce üç ayrı vesileyle Pochettino'yu getirmek için görüşmeler yürütmüş ve 2022'de onun yerine Erik ten Hag'ı tercih ettikleri dönem de dahil olmak üzere birkaç kez onu atamaya çok yaklaşmıştı.

Pochettino ve Sir Alex Ferguson ikilisi, Mayıs 2016'da bir restoranda çekilen bir fotoğrafta yer almış; o dönem Tottenham'ın teknik direktörü olan Arjantinli'nin, Old Trafford'da Louis van Gaal'ın yerine Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki söylentiler yoğunlaşmıştı, ancak Manchester United daha sonra José Mourinho'yu atamayı seçti.

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Pochettino'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görevini sevdiği, ancak Manchester United'ın teklifini reddedemeyeceğini hissettiği anlaşılıyor.

54 yaşındaki teknik adam, Chelsea'den gönderilmesinin ardından iki yıl sonra İngiltere Premier Lig'e dönüşe hazırlanıyor.

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Pochettino, Stamford Bridge'deki dönemini başarılı olarak değerlendiriyor, ancak sonuçta bunun kendisi için en ideal tercih olmadığını hissediyor.

Manchester United yetkilileri Pochettino'ya uzun süredir uzaktan hayranlık duyuyordu; Tottenham'daki döneminde ilgi alanlarındaydı, ardından Paris Saint-Germain'deki kariyerinin sona yaklaştığı netleştiğinde bir kez daha gündeme geldi.

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Sonunda Arjantinli, İngiltere Premier Lig'e dönmesi için ikna edildi, ancak o Londra'ya dönmeyi tercih ederek Chelsea ile imza attı.

Bu karmaşık müzakere yolculuğu boyunca Manchester United güçlü bir şekilde sahnedeydi; görüşmeler pek çok kritik an yaşadı. 2023'te Chelsea'nin Pochettino'ya olan ilgisine dair haber yayıldığında, Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Sevilla karşısında ağır bir yenilgi almıştı.

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Fırsat bir kez daha, 10 yıl sonra Manchester United'ın önüne, kaçırılan fırsatı değerlendirmek için çıktı. Peki bu, Pochettino için nihayet doğru yer ve doğru zaman mı?