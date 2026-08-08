Real Madrid, son yıllardaki en yoğun yaz transfer dönemlerinden birini yaşıyor. Kulübün ofisleri; transferler, sözleşme yenilemeleri ya da bazı oyuncuların ayrılıkları noktasında kesintisiz bir hareketlilik silsilesine tanık oldu. Bunun yanı sıra bazı yeteneklerin satışından büyük gelirler de elde edildi.

Florentino Perez'in geçtiğimiz 12 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısındaki görünümünden bu yana Real Madrid, takımı yeniden şekillendirmek için zamanla bir yarışa girdi ve "Marca"nın haberine göre hamlelerinin sayısı şu ana kadar 24 anlaşmaya ulaştı. Bunların sonuncusu Yan Diomande ile yapılan anlaşma, Vinicius Junior'ın sözleşmesinin yenilenmesi ve Franco Mastantuono'nun kiralık olarak Fiorentina'ya gidişi oldu.

Bununla birlikte değişiklikler dizisi henüz bitmiş değil. Zira transfer piyasası kapanmadan önce hamle sayısının 25 barajını aşması bekleniyor. En önemli soru ise teknik boyutla bağlantılı olmaya devam ediyor: Real Madrid, Toni Kroos'un emekliliğinden bu yana orta sahada yaşadığı krizi gerçekten çözmeyi başardı mı?

Rodri, bu çıkmazı sona erdirmek için ideal seçenek gibi görünüyordu, ancak Manchester City'li oyuncunun Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmesinin ardından anlaşma son anlarda çöktü. Böylece Real Madrid, kulübün 19 yaşındaki Diomande projesine büyük bir yatırım yönlendirmeyi tercih ettiği bir dönemde kendisini eski ve yinelenen bir sorunla karşı karşıya buldu.

24 hamle: Durmayan bir mercato

Real Madrid'in hamleleri erkenden başladı. Kulübün sözleşmesini yenilememeye karar vermesinin ardından ilk ayrılan Dani Carvajal oldu. Oyuncu, 18 Mayıs'ta resmen ayrılığını duyurmuş, ayın 23'ünde Santiago Bernabeu'daki Athletic Bilbao maçının ardından takım taraftarlarıyla vedalaşmıştı.

22 Mayıs'ta Real Madrid, David Alaba'nın kulüp formasıyla geçirdiği 5 sezonun ardından takımla yolculuğunun sona erdiğini açıkladı.

9 Haziran'da kulüp, Alvaro Arbeloa'nın ayrılığını duyurdu ve teknik direktör, A takımıyla yolculuğunu yalnızca yaklaşık 5 ayın ardından sonlandırdı.

Bundan iki gün sonra Real Madrid, Florentino Perez'in kulüp başkanı olarak yeniden seçilmesinden 4 gün sonra Jose Mourinho'yu takımın teknik direktörü olarak atadığını açıkladı.

Transferler açısından Real Madrid, 15 Haziran'da Mark Cucurella'yı Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Ertesi gün ise Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesini bir sezon daha uzattığını açıkladı.

17 Haziran'da kulüp, Portekizli Bernardo Silva ile iki sezonluk anlaşma yaptığını duyurdu. Ertesi gün ise Fransız defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz bir transferle kadrosuna ekledi.

26 Haziran'da Real Madrid, Dani Ceballos ile iki taraf arasındaki mevcut sözleşmenin feshi konusunda anlaştı ve orta saha oyuncusu kulüpten bedelsiz ayrıldı.

Ardından sıra, 5 Temmuz'da Inter Milan'dan 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılan Hollandalı Denzel Dumfries'e geldi.

31 Temmuz'da kulüp, Levante forveti Carlos Espi ile anlaştığını açıkladı. Oyuncu, 25 milyon euro karşılığında 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı.

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Real Madrid yeteneklerden büyük kâr elde ediyor

Real Madrid'in hamleleri transfer ve ayrılıklarla sınırlı kalmadı. Kulüp, genç oyuncularından bazılarının satışından önemli mali gelirler elde etmeyi de başardı.

İlk ayrılan isimlerden biri Mario Martin oldu. Getafe, oyuncunun haklarının yüzde 50'si karşılığında 3,5 milyon euro ödedi.

Nico Paz'ın Como'ya transferi ise satışlar açısından en dikkat çekici anlaşmayı oluşturdu. Real Madrid, 2027-2028 sezonunda oyuncuyu yeniden satın alma hakkını elinde tutarak 60 milyon euro elde etti.

Victor Munoz, Osasuna'ya 40 milyon euro ödeyen Liverpool'a transfer oldu; Real Madrid ise anlaşmadan 20 milyon euro kazandı.

Alvaro Rodriguez de Elche'den Bournemouth'a 25 milyon euro karşılığında transfer oldu ve bunun yarısı, yani 12,5 milyon euro Real Madrid'in kasasına girdi.

Fran Garcia, 3 milyon euro artı ek olarak 1 milyon euro bonus karşılığında Real Betis'e giderken; Mario Gila, 30 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu ve Real Madrid bundan 15 milyon euro elde etti.

Kulüp ayrıca Valdepenas'ın haklarının yüzde 50'sini, yeniden satın alma opsiyonunu elinde tutarak 8 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya sattı.

Bir başka anlaşmayla Gonzalo, Real Madrid'in oyuncunun haklarının yüzde 30'unu elinde tutmasıyla 40 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer oldu. Cesar Palacios ise yine aynı oranın elde tutulmasıyla 10 milyon euro karşılığında İngiliz kulübüne katıldı.

Kaleci Fran Gonzalez ise haklarının yüzde 50'si karşılığında yaklaşık 3 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'ya gitti.

En pahalı Diomande, Vinicius geleceğini belirledi

Diğer yandan Diomande, transfer bedelinin artı 15 milyon euro bonusla birlikte 125 milyon euroya ulaşmasının ardından Real Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu. Ayrıca 2033 yılına kadar uzanan yedi sezonluk bir sözleşmeye imza attı.

Pek çok tartışmayı sona erdiren bir adımla Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı ve kulüp böylece Brezilyalı yıldızın geleceği dosyasını kapatmış oldu.

Franco Mastantuono ise Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Fiorentina'ya gitti.

Belirleyici 25 gün

Transfer piyasasının kapanmasına 25 gün kala Real Madrid, şimdi Jose Mourinho'nun teknik hesaplarına girmeyen bazı isimlerden kurtulma şeklinde yeni bir aşamaya geçiyor.

Bu aşamada ilk ayrılan, dün akşam cuma günü Fiorentina'ya kiralandığı resmen açıklanan Mastantuono oldu.

Ancak önümüzdeki dönemde kulüpten ayrılması muhtemel başka isimler de var. Bunların başında, yeniden Arbeloa yönetiminde çalışmak için Fulham'a yolu açılabilecek Thiago Pitarch geliyor. Bir diğer isim ise takımın defans oyuncuları sıralamasında beşinci sırada bulunması nedeniyle şansları sınırlı görünen Raul Asencio.

Eduardo Camavinga'nın geleceği de açık dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Oyuncu ayrılmak istemese de orta saha hesaplarında Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler ve Bernardo Silva'nın ardından Mourinho'nun ilk seçenekleri arasında yer almıyor gibi görünüyor.

Ayrıca Endrick'in geleceğini de belirsizlik sarıyor. Özellikle Carlos Espi'nin gelişinin ardından takımdan ayrılışı gündeme gelebilecek bir seçenek haline gelebilir. Bu durum, Brezilyalı forvetin Kylian Mbappe'nin arkasında oyun süresi bulma şansını azaltabilir.

Çözülmeyen çıkmaz

Real Madrid, hatları güçlendirmekten sözleşme yenilemelere, satış ve kiralamalara kadar neredeyse her yönde hareket ederken, Toni Kroos'un ayrılığından bu yana takıma eşlik eden soru güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor: Real Madrid'in orta sahasını kim yönetecek?

Rodri, bu soruya ideal cevabı verebilecek gibi görünen isimdi, ancak Barcelona'ya transferi dosyayı yeniden açtı. Sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte Mourinho, ya şu anda mevcut olan unsurlara güvenmek ya da piyasa kapanmadan önce yeni bir hamle beklemek zorunda kalacak.