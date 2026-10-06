Suudi Arabistan Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı karşısında hak edilmiş bir galibiyet elde ederek Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun ("Körfez 27") finalinde 23 yıllık aradan sonra yeniden kürsüye çıktı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile Körfez turnuvasının finalinde karşı karşıya geldiği maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı maça son derece güçlü başladı; 15 dakikadan kısa sürede iki gol kaydetti ve üçüncü golü de bulmaya yaklaştı, ancak Salih Ebu'ş-Şamat'ın vuruşunda top direğe çarptı.

Hemmam el-Hemami, maçın 11. dakikasında ceza sahası sınırından çektiği topun Birleşik Arap Emirlikleri savunmasına çarparak kaleci Halid İsa'yı yanıltıp ağlara gitmesiyle Suudi Arabistan Milli Takımı adına skoru açtı.

Yalnızca 3 dakika sonra Firas el-Bureykan, Birleşik Arap Emirlikleri kalesiyle tamamen baş başa kaldıktan sonra topu sol ayağıyla yerden bir vuruşla ağlara göndererek Suudi Arabistan'ın ikinci golünü ekledi.

Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı, aynı Körfez turnuvasını kazandığı 2003 yılından bu yana tam 23 yıl süren bir aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Bu unvan, Suudi Arabistan'ın Arap Körfezi Kupası'nda kazandığı dördüncü kupa oldu ve böylece lider konumdaki Kuveyt Milli Takımı'nın 6 unvan gerisinde, en çok şampiyonluk kazanan ikinci milli takım olarak Irak ile eşitlendi.

Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Körfez turnuvasını yeniden kazanmayı başaramadı ve ikinci ve son kez şampiyon olduğu 2013 yılından bu yana süren 13 yıllık hasretini sürdürdü.