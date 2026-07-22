23 milyonu aştı... Arjantin'in Dünya Kupası'ndan ömür boyu men edilmesini talep eden dilekçe

Arjantin Millî Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımının kalıcı olarak yasaklanmasını talep eden bir internet dilekçesi, dünyanın dört bir yanından 23 milyondan fazla imza toplayarak geniş yankı uyandırdı ve tarihin en çok yayılan dilekçelerinden biri hâline geldi.

RMC ve Euro Sport gibi çeşitli kanalların yayımladığına göre, "Argentina Out" (Arjantin Dışarı) adını taşıyan dilekçeyi yaklaşık 170 ülkeden 23.316.108 kişi imzaladı ve dilekçe, düzenleyicilerinin belirlediği 5 milyon imzalık başlangıç hedefini büyük farkla aştı.

2026 Dünya Kupası sırasında başlatılan dilekçe, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'yı ve maç hakemlerini Arjantin Millî Takımı ile takımın kaptanı Lionel Messi lehine taraf tutmakla suçladı. Dilekçenin metninde şöyle deniliyordu: "Kazanan zaten belliyse, diğer takımların turnuvayı oynamasının ne anlamı var? Arjantin'i Dünya Kupası'ndan çıkarın ve herkese adil bir şans verin."

Ancak Arjantin Millî Takımı, Dünya Kupası'nın son edisyonunda şampiyonluğa ulaşamadı ve final maçını İspanya karşısında 0-1 kaybetti.

Arjantin Millî Takımı'nın turnuvadaki serüveni, özellikle son 16 turundaki Mısır maçında geniş bir hakem tartışmasına sahne oldu.

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Bir dünya rekoruna yaklaştı

Raporlar, dilekçeyi imzalayanların sayısının dilekçeyi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye yaklaştırdığını belirtti; tarihin en çok imza toplayan dilekçesi rekoruna yalnızca 1 milyondan az imza kaldı.

Bu rekor hâlâ, 1997 yılında yoksul ülkelerin borçlarının silinmesini talep etmek amacıyla başlatılan "Jübile 2000" kampanyası adına kayıtlı; bu kampanya, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre o dönemde 24 milyondan fazla imza toplamayı başarmıştı.

FIFA'nın kararları üzerinde hiçbir etkisi olmadan

Dilekçenin geniş çapta yayılmasına rağmen, içindeki taleplere yanıt vermeyen Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kararları üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

Arjantin Millî Takımı'nın Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinin ardından dilekçenin düzenleyicileri mesajlarını şu ifadeyle bitirdi: "FIFA bizi görmezden geldi, ama İspanya sözünü tuttu... İspanya'ya teşekkürler."

Dilekçeye eşlik eden gürültüye rağmen, dilekçe Arjantin Millî Takımı'nın uluslararası turnuvalara katılımı üzerinde hiçbir hukuki ya da sportif etki taşımayan salt bir internet girişimi olarak kaldı.