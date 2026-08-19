İspanya futbol ligi La Liga, İspanyol futbolunun sportif ve ekonomik başarısına genç yeteneklerin gelişiminin etkisi üzerine derinlemesine bir analiz gerçekleştirdi. Analiz, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna, İspanya erkek, kadın ve alt yaş kategorileri millî takımlarının son on yıldaki sonuçlarının toplam bilançosuna ve bu modelin İspanya Birinci Lig (LaLiga EA Sports) ve İspanya İkinci Lig (LaLiga Hypermotion) kulüplerinin elde ettiği başarılara yansımasına dayandırıldı.

Veriler, yeteneklerin yetiştirilmesine yönelik sürdürülebilir yatırımın, İspanyol futbolunun küresel düzeydeki rekabet gücünün başlıca itici güçlerinden biri hâline geldiğini gösteriyor.

La Liga'nın kulüp akademilerine yönelik ulusal planı hazırlamaktan sorumlu Futbol Projeleri Bölümü tarafından hazırlanan çalışma, İspanya'nın son on yılda uluslararası düzeyde en başarılı Avrupa millî takımı olduğunu ortaya koyuyor. Erkek ve kadın millî takımları, gerek A Millî Takım gerekse alt yaş kategorileri düzeyinde toplam 23 kupa kazandı.

Bunun ardından büyük bir farkla dokuz kupayla Almanya, yedi kupayla İngiltere, altışar kupayla Fransa ve Portekiz, beş kupayla Hollanda ve dört kupayla İtalya geliyor.

2016 yılından bu yana, kulüplerin, İspanya Futbol Federasyonu'nun ve La Liga'nın genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi alanında yürüttüğü çalışmaların sağlamlaşmasıyla eş zamanlı olarak, bu sportif başarıların temposunda gözle görülür bir ivme yaşanıyor. Bu çalışmalar, 2016'dan itibaren akademiler arası buluşmaların oluşturduğu kolektif zekâ ağı ve 2022'de başlatılan futbol akademilerini iyileştirme ve geliştirme ulusal planı aracılığıyla sürdürülüyor.

La Liga Futbol Projeleri Bölümü Başkanı Juan Florit, şunları söyledi: "Veriler, genç yeteneklerin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bağlılığın, hem sportif hem de ekonomik düzeyde sonuç veren bir strateji olduğunu gösteriyor.

La Liga'da, her kulübün kimliğine ve felsefesine saygı göstererek, oyuncu geliştirme süreçlerini güçlendirmelerine, bilgi paylaşmalarına ve akademilerindeki kalite standartlarını yükseltmelerine yardımcı olmak için kulüplerle omuz omuza çalışıyoruz. Yetiştirmeye sürdürülebilir yatırımı koruyan projeler, oyuncuları için daha büyük fırsatlar, kulüpleri için daha yüksek değer ve gerek kulüpler gerekse millî takımlar düzeyinde İspanyol futbolunun geneli için daha büyük başarılar yaratıyor. Bizim için önem yalnızca büyük sonuçlarda değil, aynı zamanda bu sonuçların elde edilmesini ve zamanla korunmasını mümkün kılan yolda yatıyor."

Dünya şampiyonu nesil, İspanyol futbol akademilerinin ürünü:

Analizin en dikkat çekici sonuçlarından biri, Dünya Kupası'nı kazanan millî takımın başarısı ile kulüplerdeki oyuncu yetiştirme sistemi içinde yürütülen çalışma arasındaki sıkı ilişkidir.

Çalışmaya göre, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere davet ettiği 26 oyuncudan 25'i, elit seviyeye ulaşmadan önce akademi sistemlerinden geçti; şampiyon millî takımın oyuncularının yetişmesine katkıda bulunan kulüpler arasında 11 La Liga kulübünün doğrudan varlığı bulunuyor. Bu rakam, millî takımın başarısının sınırlı sayıda akademinin çalışmasının değil, geniş, çeşitli ve birbirine bağlı bir yetiştirme sisteminin sonucu olduğunu doğruluyor.

Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Millî Takımı'nın, daha sonra başka kulüplere transfer olan oyuncularının yetişmesine katkıda bulunan kulüpler, kariyerleri boyunca bu oyuncuların transferlerinden 466 milyon avronun üzerinde gelir elde etti; bu rakama, antrenman haklarından veya diğer dayanışma ve tazminat mekanizmalarından kaynaklanabilecek olası ek gelirler dâhil değil.

Bu rakama, hâlâ ilk kulüplerinde bulunan oyuncuların oluşturduğu değer de ekleniyor. Yetiştikleri kulüplerde hâlâ oynayan dokuz dünya şampiyonu, yaklaşık 545 milyon avroluk sportif değer ve varlık değeri temsil ediyor; bu da kulüplerini transfer piyasasında büyük maliyetlerden kurtarıyor ve onları kulüpleri için stratejik varlıklar hâline getiriyor.

Daha fazla akademi mezunu, daha fazla rekabet gücü demek:

Rapor, kulüpler içinde yetişen oyunculara güvenmek ile müsabakalardaki sportif performans arasında bir ilişki bulunduğunu da ortaya koyuyor.

2025/2026 sezonunda La Liga, akademi mezunlarının oynadığı dakika oranı açısından, toplam dakikaların yüzde 20,1'iyle Avrupa'nın beş büyük ligi arasında yeniden zirveye yerleşti; Fransa Ligi (yüzde 16,1), Almanya Ligi (yüzde 11,9), İngiltere Ligi (yüzde 8,3) ve İtalya Ligi'nin (yüzde 7,6) önüne geçti.

Ayrıca, akademilerinden mezun olan oyunculara en fazla süre veren kulüplerin birçoğu, İspanyol futbolunun en rekabetçi projeleri arasında yer alıyor. 2025/2026 sezonunda Athletic Bilbao (akademi mezunlarına dakikaların yüzde 69,5'i), Real Sociedad (yüzde 55,2), Barcelona (yüzde 47,5), Celta Vigo (yüzde 43,1), Osasuna (yüzde 26,1) ve Sevilla (yüzde 25,0) öne çıktı; bunları yüzde 23,8 ile Valencia ve yüzde 23,1 ile Real Madrid izledi.

Bu veriler, kulüp içinde geliştirilen yeteneklere yatırım yapmanın yalnızca en üst düzeydeki rekabetle uyumlu olmadığını, aynı zamanda hem sportif hem de ekonomik düzeyde sürdürülebilir bir rekabet avantajına dönüşebileceğini gösteriyor; zira akademi mezunlarına güvenme oranları, büyük ölçüde nihai sıralamadaki ilk sıralarla ilişkilendiriliyor.

Yetenek gelişimi ile rekabet gücü arasındaki bu ilişki LaLiga Hypermotion'da da görülüyor. LaLiga EA Sports'a çıkmayı başaran üç kulüp, yani Real Racing Club, Deportivo de La Coruña ve Malaga, içeride yetiştirilen oyunculara en fazla süre veren kulüpler arasında yer alıyor.

Malaga, akademi mezunlarının oynadığı dakikaların yüzde 57,3'üyle müsabakada zirveye yerleşirken, Racing yüzde 21,4 ve Deportivo yüzde 17,7 ile kendi yetiştirdiği yeteneklere büyük ölçüde dayanan projeler arasında yer aldı.

Aynı şekilde bu üç kulüp, kadrolarında en fazla sayıda akademi mezunu bulunduran takımlar arasında yer aldı; Malaga'da 11, Racing'de 9 ve Deportivo'da 6 oyuncu bulunuyor. Bu da yetiştirmeye yapılan yatırımın sportif başarıya ulaşmada belirleyici bir etken olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Goal / La liga

Daha bütünsel ve uyum sağlayabilen oyuncular yetiştiren bir model:

Analiz, İspanyol sistemi içinde geliştirilen oyuncuların ayırt edici bir özelliğini de belirliyor: uyum sağlama kabiliyetleri.

2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan millî takım ile 2026 Dünya Kupası'nı kazanan millî takım arasında yapılan karşılaştırma, İspanya'nın belirgin biçimde farklı oyun tarzlarıyla şampiyonluklar elde etmeyi başardığını ortaya koyuyor. Avrupa şampiyonu millî takım daha doğrudan ve geçişlere dayalı bir tarza sahipken, dünya şampiyonu millî takım daha kolektif ve topa sahip olmaya dayalı bir tarzla öne çıktı. Aynı oyuncuların her iki bağlamda da üst düzey performanslar sergileyebilmesi, oyuncunun bütünsel gelişimine odaklanan bir modelin değerini gösteriyor; öyle ki İspanyol akademilerinden mezun olan oyuncunun ayırt edici özelliği "bütünsel oyuncu" olması hâline geldi.

Gelecek için stratejik bir yatırım:

Bu veriler, La Liga'nın LaLiga EA Sports ve LaLiga Hypermotion'daki 42 profesyonel kulüple iş birliği içinde yürüttüğü akademi planının dayandığı vizyonu güçlendiriyor. Bu, İspanyol oyuncu yetiştirme modelinin uluslararası liderliğini; yapıların, metodolojilerin, kaynakların, oyunculara yönelik bütünsel bakımın ve profesyonel futbola geçişin sürekli iyileştirilmesi yoluyla pekiştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir stratejidir. Plan, oyuncuların korunması, altyapının iyileştirilmesi, sporu ve eğitimi bir araya getiren çifte kariyer yolu ve reşit olmayanların korunmasıyla ilgili belirli temel performans göstergelerini kapsıyor.

Son yıllarda La Liga, bu modeli Irak, Çin, Vietnam ve Peru gibi ülkelerdeki kulüpler, federasyonlar ve uluslararası liglerle iş birliği yaparak dünya çapında yaymak için de çalıştı; bu ülkelerde gençler için sıfırdan futbol yapıları oluşturmayı amaçlayan danışmanlık hizmetlerinden akademi müdürlerinin ve alt yaş kategorileri antrenörlerinin eğitim programlarına kadar uzanan projeler hayata geçirildi.