22 maç sonra: Chelsea, Everton karşısında bir taşla iki kuş vurdu

Chelsea, bu akşam Premier Lig'in dokuzuncu haftasında konuk olduğu Everton'u 2-0 yenerek aldığı değerli galibiyetle bir taşla iki kuş vurdu.

Chelsea'nin iki golünü de Portekizli Pedro Neto kaydetti. İlk golü ikinci yarının başlamasından sadece 43 saniye sonra atan Neto, 90. dakikada ikinci golü de ekleyerek takımına deplasmanda üç puan kazandırdı ve Chelsea'yi puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı.

Chelsea: 22 maç sonra gol yemeden tamamladı

Chelsea, Everton'a bu sezonun ilk yenilgisini yaşatmanın yanı sıra, Xabi Alonso'nun takımı için daha da önemlisi, bu galibiyeti Premier Lig'de geçtiğimiz ocak ayından bu yana ilk kez kalesini gole kapatarak elde etti. Squawka verilerine göre Chelsea, ligde kalesinde en az bir gol gördüğü 22 maçlık seriyi de böylece sona erdirdi.

Chelsea'nin ligde kalesini son kez gole kapattığı maç, 17 Ocak'ta Brentford'u 2-0 yendiği karşılaşmaydı.