Español futbolunun kalbinin kırıldığı o anda herkes tek bir ailenin arkasında durdu; yalnızca tribünler değil, tüm stat sessizliğe gömüldü, ardından bu sessizlik durmak bilmeyen bir sevgi ve destek dalgasına dönüştü.

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Dünyayı sarsan faciadan günler sonra, Jesús de Miguel'in ailesi bir kitlesel fonlama kampanyasıyla toplanan 213 bin eurodan fazla tutarı teslim aldığını duyurdu. Ailenin duygusal teşekkür mesajında, ne kadar küçük görünürse görünsün her jestin büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

Aile, İspanyol "AFE" ajansının yayımladığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Futbolcu Fran Sol'ün başlattığı kitlesel fonlama kampanyasının bağışlarını hâlihazırda teslim aldık. Aldığımız bu sevgi ve destek seli için herkese sonsuz teşekkür ve minnettarlığımızı sunmak isteriz."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu girişimin etrafında bir araya gelen bu kadar çok insanı görmek bizi derinden etkiledi. Her cömert jest bizim için çok şey ifade ediyor ve tüm bu cömert duyguları büyük bir sevgiyle karşıladığımızı bilmenizi istiyoruz."

Aile şunları vurguladı: "Güzel mesajlarıyla katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ederiz; basit görünen ama hâlâ şokun etkisini yaşayan ve etrafındaki binlerce kişinin dayanışmasında biraz teselli bulmaya çalışan bir aile için her türlü minnettarlık anlamını taşıyan sözler."

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Kampanyanın ayrıntıları, spor camiasının içinden ve dışından olağanüstü bir ilgiyi ortaya koydu. Bağışçıların başında önemli isimler yer aldı; bunların arasında 15 bin euro bağışlayan Cádiz Kulübü Başkanı Cristian Septién ve 3.500 euro bağışlayan Ceuta Kulübü Başkanı Luhay Hamido bulunuyor.

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Futbolcular da dikkat çekici şekilde katkıda bulundu; Pedro Porro 3.500 euro, Marc Bartra 3.000 euro bağışlarken, Álex Remiro ve Borja Iglesias'ın her biri 2.500 euro bağışladı.

Facianın ayrıntıları ise bu ayın 2 Kasım Pazartesi gününe dayanıyor. O gün Tenerife ile Andorra arasındaki sıradan bir maç, futbol dünyasını sarsan bir trajediye dönüştü. Skor her iki takım için de iki golle beraberliği gösterirken, Jesús de Miguel havadan gelen bir topa doğru atıldı; tam o anda kaleci Owono da onu önlemek için kalesinden çıktı.

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Owono'nun sıçrayıp İspanyol futbolcuya büyük bir güçle çarpması ve bunun sonucunda futbolcunun kalp krizi geçirmesinin ardından stadyumun her yanına sessizlik hâkim oldu. Ekvator Ginesi kalecisi direkt kırmızı kart görürken, de Miguel oyuncuların ve taraftarların dehşeti arasında sahada anında ilk yardım aldı. Endişeli saatlerin ardından ertesi gün vefatı duyuruldu ve maç unutulmaz acı bir anıya dönüştü.

Owono'nun kendisi de büyük üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Bunlar hayatımın en zor günleri. Duygularımı ifade etmekte büyük güçlük çekiyorum ve olanı kavramaktan acizim. Jesús'ü kaybetmenin büyük bir acısını yaşıyorum; onu, ailesini ve onu seven herkesi düşünüyorum."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ele alınması gereken birçok mesele olduğunu biliyorum ve gelecek her şeyle tam bir saygıyla yüzleşeceğim. Ancak şu an Jesús ve yaşadığımız acı dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Huzur içinde yat Jesús."

Ve bugün, bağışların merhumun ailesine ulaşmasının ardından bu kampanya, dayanışmanın hâlâ hüzünden daha güçlü olduğunu ve Jesús de Miguel'in anısının onu sevenlerin, hatta onu tanımayan ama kaybını kendilerinden biriymiş gibi hisseden herkesin kalbinde yaşamaya devam edeceğini kanıtlıyor.