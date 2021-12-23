PSG'nin yıldız defans oyuncusu Sergio Ramos, PSG'nin 1-1 berabere kaldığı Lorient karşılaşmasında soyunma odasına gönderildi.

Eski Real Madrid ikonu şu ana kadar Fransa'nın başkentinde zor zamanlar geçirdi, sakatlık ve kondisyon eksikliği oyun süresini ciddi şekilde kısıtladı.

Sadece devre arasında girdiği oyunda Ramos, 2021'in son maçında çift sarı karttan atıldı.

Ramos elbette hakemlerin yaptırımlarına yabancı değil.

Bu, kariyerinin 27. kırmızı kartıydı, 21. yüzyıldaki diğer tüm oyunculardan daha fazla.

En son atılmada Lorient'in forvet oyuncusu Terem Moffi, Ramos'a 5 dakika içinde 2. sarı kartını göstertti.

Ancak Sergio Ramos, birkaç dakika sonra Mauro Icardi'nin uzatma süresinde gol atarak PSG'nin 1-1 berabere kalması ve Ligue 1 sıralamasının zirvesinde kalmalarını sağladığından dolayı Moffi'yi durduğu için haklı olduğunu hissedebilir.

Daha fazla okuma