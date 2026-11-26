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16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'da oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinin grup kura çekimi, Belgrad'daki Sava Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılım hakkı veren üç kontenjan da söz konusu. İngiltere yarı finale çıkarsa diğer üç yarı finalist Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak. Aksi takdirde 3 Temmuz'da Backa Topola'da üçüncülük maçı oynanacak.

Elemelerden gelen 14 milli takım ile iki ev sahibi ülke, dörder takımlı dört gruba ayrıldı. Yardımcısı Andrea Barzagli ile birlikte kura çekiminde bulunan teknik direktör Silvio Baldini'nin çalıştırdığı İtalya U21, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra İspanya ve Finlandiya ile eşleşti.

A GRUBU: Sırbistan, Polonya, İngiltere, Fransa.

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B GRUBU: Arnavutluk, İspanya, İTALYA, Finlandiya.

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C GRUBU: Çekya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan.

D GRUBU: Norveç, Belçika, Almanya, Hollanda.

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MAÇ TAKVİMİ: İtalya, ilk maçını 16 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de Elbasan'da Finlandiya'ya karşı oynayacak. Ardından 19 Haziran Cumartesi günü ev sahibi Arnavutluk'la, 22 Haziran Salı günü ise İspanya'yla karşılaşacak. Bu iki maç, Tiran'daki Arena Kombetare'de saat 21.00'de başlayacak.

BALDINI KONUŞTU: İtalya U21 Teknik Direktörü Silvio Baldini, UEFA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Açıkçası hangi gruba düşeceğimiz fark etmezdi. Sonuna kadar gitmek için hazırız ve bunu başaracak güce sahibiz. İlk maçta Finlandiya'yla oynamamız mı? Kulağa sıradan gelebilir ama bütün maçlar aynı. Artık buradayız ve bu bir final turnuvası, başka türlü düşünemeyiz. Polonya'ya karşı evimizde oynadığımız eleme maçına, deplasmanda kaybetmiş olsak da üst düzey bir maç çıkardığımıza inanarak geldik. Futbol böyle bir şey. İşimizin zor olduğunu biliyorduk ama kazanacak kaliteye sahip olduğumuzu da biliyorduk."

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Her grupta, UEFA katsayı sıralamasına göre belirlenen dört torbanın her birinden bir milli takım bulunuyor.

TORBALAR

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1. TORBA: İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz.

2. TORBA: Fransa, İTALYA, Hollanda, Hırvatistan.

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3. TORBA: Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Norveç.

4. TORBA: Belçika, Çekya, Sırbistan, Arnavutluk.

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KURA ÇEKİMİNDEKİ KISITLAMALAR

Sırbistan, A1 konumuna yerleştirildi. Aynı torbadan iki takımın bir grupta yer alması mümkün olmadığından A Grubu, 4. torbadaki diğer milli takımlara kapandı.

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Arnavutluk, B1 konumuna yerleştirildi. Aynı torbadan iki takımın bir grupta yer alması mümkün olmadığından B Grubu, 4. torbadaki diğer milli takımlara kapandı.

ARNAVUTLUK'TAKİ STADYUMLAR

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Arena Kombetare, Tiran (3 B Grubu maçı, bir yarı final, final)

Elbasan Arena, Elbasan (3 B Grubu maçı, bir çeyrek final)

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Loro Borici Stadyumu, İşkodra (3 D Grubu maçı, bir çeyrek final)

Arena e Demave, Tiran (3 D Grubu maçı)

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SIRBİSTAN'DAKİ STADYUMLAR

Belgrad Stadyumu, Belgrad (3 A Grubu maçı, bir çeyrek final, bir yarı final)

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Leskovac Stadyumu, Leskovac (3 A Grubu maçı)

Backa Stadyumu, Backa Topola (3 C Grubu maçı, gerekirse Olimpiyat play-off maçı)

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Loznica Stadyumu, Loznica (3 C Grubu maçı, bir çeyrek final).

ELEME TURLARI

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1. çeyrek final: A Grubu birincisi - C Grubu ikincisi

2. çeyrek final: C Grubu birincisi - A Grubu ikincisi

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3. çeyrek final: B Grubu birincisi - D Grubu ikincisi

4. çeyrek final: D Grubu birincisi - B Grubu ikincisi

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1. yarı final: 1. çeyrek finalin galibi - 2. çeyrek finalin galibi

2. yarı final: 3. çeyrek finalin galibi - 4. çeyrek finalin galibi

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Final: 1. yarı finalin galibi - 2. yarı finalin galibi.