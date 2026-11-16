21 gün aman yok: Barcelona korkutucu bir maç tüneline giriyor, Flick fırtınanın ortasında

Barcelona, sezonun yoğun bir dönemine giriyor. Katalan ekibini birden fazla cephede art arda oynanacak bir maç serisi bekliyor. Hansi Flick ve öğrencilerine nefes almak için yalnızca kısa aralar bırakan fikstür, takımın sakatlık sorunlarının sürmesiyle birlikte giderek zorlaşan fiziksel ve teknik sınavlar da getiriyor.

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Katalan ekibi bu maratona önümüzdeki pazar günü, La Liga'nın 13. haftasında "Spotify Camp Nou"da Villarreal'i ağırlayarak başlayacak. Ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Sabah Bakü ile karşılaşmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Azerbaycan seyahati, Barcelona'nın bu yıl içinde yapacağı en uzun deplasman yolculuğu olacak. Bu da oyuncular üzerinde ek bir fiziksel yük oluşturacak. Katalanlar ardından 29 Kasım'da Deportivo La Coruña ile karşılaşarak La Liga'ya dönecek. Bu mücadele, takımın bir hafta içindeki üçüncü maçı ve üst üste ikinci deplasmanı olacak.

Aralık ayı Flick üzerindeki baskıyı artırıyor

Sınavlar bununla da bitmiyor. Barcelona aralık ayına, 2 Aralık'ta Camp Nou'da Atletico Madrid ile oynayacağı zorlu bir maçla başlayacak. La Liga'nın 23. haftasına ait bu karşılaşma, Şubat 2027'de düzenlenmesi planlanan İspanya Süper Kupası takvimi nedeniyle öne çekildi.

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3 gün sonra, 5 Aralık'ta Celta Vigo'yu ağırlayacak olan Barcelona, aynı ayın 8'inde ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında merakla beklenen Avrupa maçında Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

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Barcelona, 21 gün içinde oynayacağı 7 maçlık seriyi 12 ya da 13 Aralık'ta deplasmanda Malaga ile yapacağı ve başlama saati henüz resmi olarak belirlenmeyen karşılaşmayla tamamlayacak.

Yıl bitmeden Kral Kupası ve Real Sociedad

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Bu maratonun ardından da Flick'in öğrencileri uzun bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Takımı, 15-17 Aralık tarihleri arasında İspanya Kral Kupası'nda son 32 turunda, rakibi henüz belli olmayan ilk maçı bekliyor.

Barcelona'nın 2026 yılındaki son durağı ise 19 ya da 20 Aralık'ta Camp Nou'da Real Sociedad ile oynayacağı La Liga maçı olacak.

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Böylece Katalan ekibi, 29 gün içinde 9 maça çıkacak. Bu süreçte iç ve Avrupa arenasındaki görevlerinin yanı sıra Atletico Madrid, Manchester City ve Villarreal gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Bu dönem, özellikle sakatlıklar nedeniyle seçeneklerin kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, Flick'i oyuncularının yükünü titizlikle yönetmeye zorlayabilir.