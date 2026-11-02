Türkgücü, geçen hafta sonundan önceki hafta sonu ağırlıklı olarak U19 oyuncularından oluşan bir kadroyla çıktığı Landesliga Südost maçında Wacker München'e 6-1 yenildi. Aslında oynaması gereken futbolcular ise antrenman kıyafetleriyle tahta sıralarda topluca oturup maçı izledi. Oyuncular greve gitmişti.

Boykotun hedefi kulüp değil, yalnızca teknik direktör Slaven Skeledzic'ti. Oyuncuların açıklamasında, "Amacımız kulübe zarar vermek değildi, hâlâ da değil. Türkgücü München için yeniden hep birlikte, keyifle ve yürekten futbol oynayabilmemizi sağlayacak bir değişiklik istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bir hafta önce de ligin son sırasındaki Eggenfelden'e karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından sorun yaşandığı belirtiliyor. İddialara göre futbolcuların protestosu, teknik direktörün sert tutumuna yönelik. Bild gazetesinin haberine göre 54 yaşındaki Skeledzic, örneğin genç oyuncuları antrenmana daha erken çağırdı ve oyunculara bağırdı.

Türkgücü, geçen cuma günü VfB Hallbergmoos-Goldach deplasmanındaki maçını iptal etti. İddiaya göre oyuncular bunu kulüp içinden yapılan bir bildirimle değil, Bavyera Futbol Federasyonunun (BFV) duyurusuyla öğrendi.

Kaptan Burhan Bahadir, FuPa tarafından aktarılan sözlerinde, "Oynamak istiyorduk ve hazırdık. Maçın iptal edildiğini görünce hepimiz şaşkına döndük" dedi. Takımın, Münih'in kuzeyindeki deplasman maçına hazırlanmak için teknik direktör olmadan iki antrenman yaptığı belirtildi.

Kulüp yönetimi bu yaptırımları gündeme getirdi

Skeledzic ve kulüp yönetimi birlik mesajı vererek oyuncuların suçlamalarına karşı çıktı. Türkgücü Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk Alagöz, Bild gazetesine, "Adalet duygum çok güçlü. Bu adam haksız yere suçlanıyor. Bu oyunculara boyun eğmektense faaliyetlere son vermeyi tercih ederim" dedi.

Skeledzic ise takımın tutumunu "tamamen aşırı" olarak nitelendirdi.

Kulübün Instagram hesabında pazar öğleden sonra yayımlanan açıklamada yönetim, oyunculara ve "gergin bir çevreye" yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Açıklamada, "Bazı lider oyuncular, örneğin oyun taktiklerine uymamak için bilerek aralarında anlaştı ve bunun sonucunda doğal olarak sahada kaosa yol açtı" denildi.

Üstelik bununla da kalınmadı: Ana sponsor Alagöz Holding çekileceğini açıkladı. Kulüp, greve giden oyunculara karşı adım atma hakkını saklı tuttu: "Kulübe zarar veren bu davranış kabul edilmeyecek. Yönetim, Türkgücü München'in daha fazla zarar görmesini önlemek için elindeki tüm imkânlarla buna karşı harekete geçecek."

Teknik direktör Slaven Skeledzic oyuncuların boykotu hakkında ne dedi?

Pazartesi günü de teknik direktör Skeledzic kendi görüşünü açıkladı. Uzun açıklamasında greve giden oyuncuları sert biçimde eleştirirken kulüp yönetimine ve sponsora teşekkür etti.

Skeledzic, "21 oyuncunun gündeme getirdiği antrenman ve maç boykotu, teknik direktörlük kariyerimde yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından biri. Bu, haklı gösterilemeyecek bir eylemdi. Boykota katılan oyuncular kulübe ve şahsıma büyük zarar verdi. Oyuncuların sayısının 21 olması, onların tutumunu daha 'doğru' kılmıyor" diye yazdı. Skeledzic, "bu eylemde bulunan kişilere" karşı "hukuki adımlar" atma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Türkgücü München e.V., SV Türk Gücü München'in iflasının ardından 2001'de kuruldu. Üst üste üç şampiyonluğun ardından kulüp 2020/21 sezonunda 3. Liga'da oynadı. Sonraki sezonda Münih ekibi, mali sorunlar nedeniyle mart sonunda, 31 maç haftasının ardından müsabakalara katılmayı bırakmak zorunda kaldı. Ardından altıncı seviye olan Landesliga'ya kadar geriledi.

Skeledzic, 2018-2022 yılları arasında FC Bayern München'in U17 takımında ve Almanya'nın şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran kulübün genç oyuncu yetiştirme merkezinde Miroslav Klose'nin yardımcı antrenörü olarak görev yaptı. Daha sonra Klose'yi, ilk teknik direktörlük görevi olan Avusturya'daki SCR Altach'a kadar takip etti. Mart sonundan bu yana Türkgücü München'in teknik direktörlüğünü yapıyor.