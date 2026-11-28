Fransız oyuncu Ferland Mendy, sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 ay süren yokluğunun ardından bu sezon ilk kez Real Madrid kadrosuna döndü ve sahalardan uzak geçen uzun döneme son verdi. Mendy, sol bek mevkisindeki sert rekabetin ortasında Madrid ekibinde kariyerinin yeni bir sayfasını açıyor.

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Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, cumartesi günü oynanacak Deportivo Alavés maçı öncesinde Mendy'nin kadroya döndüğünü doğruladı. Mourinho basın toplantısında şunları söyledi: "İyi bir haberim var, yarın Ferland Mendy yedek kulübesinde olacak. Yedek kulübesindeyse oynayabilecek durumda demektir."

Fransız bekin dönüşü, Real Madrid formasıyla son kez geçen mayıs ayında sahaya çıkmasının üzerinden altı ay geçtikten sonra geldi. Sağ bacağındaki rektus femoris kası tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Mendy, böylece sakatlıkların peş peşe geldiği zorlu bir döneme nokta koydu.

Mendy, geçen sezon Real Madrid'de yalnızca 9 maça çıktı ve toplamda sadece 452 dakika süre aldı. Sık tekrarlayan sakatlıklarla geçen bu sezonda sahada süreklilik yakalaması ciddi ölçüde kısıtlandı.

Real Madrid bu kez Mendy konusunda temkinli davranıyor

Önceki dönemlerin aksine Real Madrid, Mendy'nin dönüşünde hiçbir aceleye kapılmadı. Fransız bek ekim başından bu yana takımla birlikte çalışıyordu, ancak maç kadrosuna dönmek için kasım sonunu bekledi.

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Kulüp geçmişte Mendy'yi sakatlıklardan aceleyle döndürdüğü ya da iyileşmesinin hemen ardından ona fazla süre verdiği için eleştirilere ve soru işaretlerine maruz kalmıştı. Bu kararların ardından oyuncu defalarca sakatlık nüksü yaşamıştı.

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Ancak bu kez durum farklı. Real Madrid aynı senaryonun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri aldı. Ayrıca Mendy'nin Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasındaki kadroda yer almaması, rekabet ortamına kademeli olarak dönmesine yardımcı olabilir.

Yine de Fransız oyuncunun işi kolay olmayacak. Takımın planlarında yer alan Álvaro Carreras ve Marc Cucurella, Mendy'nin düzenli süre alma şansını azaltabilecek iki rakip olarak öne çıkıyor.

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Mendy'nin kadrodaki yerini geri kazanmak için büyük çaba göstermesi gerekecek. Ancak savunma becerileri ve Carreras'ın zaman zaman düşen performansı, ona yedek sol bek rolü için mücadele etme fırsatı sunabilir.

Eski Olympique Lyon oyuncusu, Real Madrid'de ve takım arkadaşları arasında büyük saygı görüyor. Geçen sezon çıktığı bazı maçlar da hâlâ üst düzey performans sergileyebildiğini kanıtladı. Üstelik sol bek mevkisinde giderek daha az rastlanan savunma özelliklerine sahip.

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Mendy'nin tecrübesi ona Real Madrid'de avantaj sağlıyor

Real Madrid, Mendy'yi yalnızca sakatlıktan dönen bir oyuncu olarak görmüyor. Oyuncunun tecrübesi kulübün planlarında önemli bir yer tutuyor, zira Mendy takımın 2022 ve 2024'te kazandığı son iki Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de forma giymişti.

2019'da Real Madrid'e katılan Mendy, kulüpte geçirdiği süre bakımından kadrodaki en kıdemli dördüncü saha oyuncusu konumunda.

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Fransız bek, soyunma odasıyla da iyi ilişkilere sahip. Özellikle Vinícius Júnior ve Eduardo Camavinga ile yakın olan Mendy, takımdaki geniş Fransızca konuşan oyuncu grubunun da bir parçası.

Mendy Fransa Milli Takımı'na dönebilir mi?

Yayın kuruluşu RMC'nin haberine göre, Mendy'nin hedefleri Real Madrid'deki yerini geri kazanmakla sınırlı değil. Fransa Milli Takımı'na olası bir dönüş de oyuncunun bir diğer hedefi gibi görünüyor, zira Mendy son dönemde Didier Deschamps'ın planlarından uzak olduğunun farkındaydı.

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Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne gelmesiyle birlikte Mendy, milli takıma dönme hayali kurmak için yeni bir neden bulabilir. Üstelik Zidane, milli takımın başına geçmeden önce, yedi yıl önce Mendy'nin Real Madrid'e transferinde kilit rol oynamıştı.

Ancak milli takıma giden yol kolay olmayacak. A Milli Takım'da yalnızca 10 maçı bulunan Mendy'nin, Fransa kadrosuna dönmeyi düşünmeden önce maç temposunu yeniden yakalaması ve Real Madrid'de istikrarlı performans sergilemesi gerekecek.

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Ayrıca 31 yaşında olmasına rağmen Zidane'ı yeni projesinin bir parçası olabileceğine ikna etmesi gerekecek. Fransa'nın son kadrosunda 30 yaşını aşmış yalnızca iki oyuncu vardı: kaleci Mike Maignan ve Adrien Rabiot. Her ikisi de takımın temel isimleri arasında yer alıyor.

Sahalardan uzak geçen 209 günün ardından Mendy için farklı bir dönem başlıyor. İlk hedef, Real Madrid'deki yerini kademeli olarak geri kazanmak olacak. Ardından Fransa Milli Takımı'na dönüş hayali gerçekçi bir hedefe dönüşebilir. Bu iş yalnızca tecrübeyle çözülmeyecek. Asıl belirleyici olan, Mendy'nin forma giymeye hazır kalabilmesi ve son dönemde kariyerini sekteye uğratan sakatlıklardan uzak durabilmesi olacak.