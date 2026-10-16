İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre iş birliğini sürdürmeye yönelik görüşmeler geçen sezonun sonunda başladı ve olumlu sonuçlandı. Bellingham'ın İspanya'nın başkentindeki mevcut sözleşmesi zaten 2029'a kadar devam ediyordu.









Sözleşmenin uzatılması, İngiliz millî futbolcunun Real Madrid formasıyla gösterdiği performansı ödüllendiren bir maaş artışını da beraberinde getiriyor. Real'deki sansasyonel ilk sezonunun ardından Bellingham, fiziksel sorunların da etkisiyle Madrid'deki ikinci yılında zorlandı. Ancak omuz ameliyatının ardından bu sorunları geride bıraktı ve hem Santiago Bernabeu'da hem de İngiltere formasıyla yeniden üst düzey performans sergiliyor.

Habere göre Real Madrid yönetimi, Bellingham'ın takım içinde liderlik rolünü üstlenebileceğine inanıyor. Luka Modric, Toni Kroos ve Dani Carvajal'ın ayrılıklarından bu yana henüz hiçbir oyuncu yeni lider olarak öne çıkmadı. Bellingham ise saha içinde ve dışında sorumluluk alıyor. Maçlarda sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapması, taraftarların yanı sıra teknik direktör ve kulüp yönetimi tarafından da takdir ediliyor.

Jude Bellingham, Jose Mourinho yönetiminde farklı bir rol üstleniyor

Bellingham'ın sezonun son düzlüğünde takıma yardım etmeyi sürdürebilmek için ameliyatını yaz tatiline ertelemesi de Real Madrid'i etkiledi. Real Madrid 2025/26 sezonunu da kupasız tamamlamış olsa da İngiliz oyuncunun bu tutumu kulüpte takdir gördü.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Bellingham, bu sezon yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ligde şimdiden üç gol ve üç asiste ulaştı. Portekizli teknik adam, 23 yaşındaki oyuncuyu forvet Kylian Mbappe'nin arkasında daha serbest bir rolde oynatıyor. Bu da Bellingham'a açıkça yarıyor.