Real Madrid'in orta saha oyuncusu İngiliz Jude Bellingham, sözleşmesinin uzatılmasına yönelik olumlu görüşmelerin ardından İspanyol kulübüyle kontratını uzatmaya yaklaştı. Bu adım, oyuncunun Santiago Bernabeu'de uzun yıllar kalmasını güvence altına almayı hedefliyor.

"BBC" sitesi, oyuncunun mevcut sözleşmesinde iki buçuk yıldan fazla süre bulunmasına rağmen, 23 yaşındaki futbolcuyla yürütülen müzakerelerin 2031 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlanabileceğini aktardı.

Bellingham, 2023 yılında Alman Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katıldı ve kulübe gelişinden bu yana beyaz formayla çıktığı 152 maçta 49 gol atmayı başararak takımın kadrosundaki değerini kanıtladı.

İngiliz oyuncu, İspanya'nın başkentindeki ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi. 2023-2024 sezonunda İspanya Ligi'nde çıktığı 28 maçta 19 gol atıp 6 asist yaparak Real Madrid'in La Liga şampiyonluğuna ve Avrupa Şampiyonlar Ligi zaferine katkıda bulundu.

Sonraki sezonlarda gol oranları gerilese de Bellingham, oyun kuruculuğunda ve hücum hareketlerinde etkili roller üstlenmeye devam etti. Ayrıca 2025-2026 sezonunda katılımlarını etkileyen sakatlıklar yaşadı; ardından içinde bulunduğumuz sezona 9 maçta 3 gol ve 3 asistle başladı.

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Real Madrid'in oyuncunun sözleşmesini yenilemeye yönelik bu hamlesi, Bellingham'ın kulübün projesindeki önemini yansıtıyor. Zira oyuncu, gol atma yeteneğiyle öne çıkan bir orta sahadan; yaratıcılığı, fiziksel çabayı ve taktiksel esnekliği bir arada barındıran çok yönlü bir unsura dönüştü.

Yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılması, oyuncunun beyaz takım içindeki istikrarını pekiştirecek ve kulübe, yerel ve Avrupa kupaları için sürdürdüğü mücadele hedefleri doğrultusunda en önemli unsurlarından birini önümüzdeki yıllarda elinde tutma konusunda daha büyük güvenceler sağlayacak.