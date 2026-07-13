2030'un bununla ne ilgisi var? Infantino, Fas'a çarpıcı bir mesaj gönderdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansının ardından Fas milli takımına bir mesaj gönderdi.

Atlas Kaplanları'nın Dünya Kupası'ndaki serüveni, Fransa milli takımına karşı 2-0 mağlup olmalarının ardından çeyrek finalde sona erdi.

Infantino, Instagram hesabı üzerinden Fas milli takımına bir mesaj yazarak, “Yolculuğunuz muhteşem anlarla doluydu ve futbola tutkulu ülkenize büyük bir sevinç yaşattınız” dedi.

Infantino, “Bu turnuvada attığınız 10 gol – ki bu, tek bir Dünya Kupası turnuvasında kaydettiğiniz en yüksek gol sayısı – iki kez Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselen ilk Afrika milli takımı olmanıza yardımcı oldu” diye ekledi.

FIFA Başkanı, “Her zaman olduğu gibi, sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk ve 2030 yılında sizi tekrar ağırlayarak misafirperverliğinizin ve sıcaklığınızın tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Fas, 2030 Dünya Kupası Finalleri’ne İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Fas milli takımı, Brezilya ile berabere kalıp İskoçya ve Haiti’yi mağlup ettikten sonra, 2026 Dünya Kupası’nda 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

32'li turda Fas, penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı eleyerek yoluna devam etmiş, 16'lı turda Kanada'yı 3-0 mağlup etmiş, ancak çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek turnuvadan elenmişti.