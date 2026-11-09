Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" heyeti, 2030 Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapmaya aday şehir ve statlara yönelik teftiş turu kapsamında bugün Pazartesi, Spotify Camp Nou Stadı'na ulaştı. Katalan stadı, turnuvanın final maçına ev sahipliği yapmak için adaylar arasında bulunuyor.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, ev sahipliği aday dosyasına göre Spotify Camp Nou, final dahil Dünya Kupası'ndaki herhangi bir maça ev sahipliği yapmaya aday üç stattan biri olarak kabul ediliyor.

Barcelona'nın stadı, Santiago Bernabeu ve Fas'ta halen yapımı süren Hasan II Stadı ile birlikte, final maçına ev sahipliği yapmaya aday üç stat arasında yer alıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu heyeti, ziyaret sırasında İspanya Futbol Federasyonu'nun temsilcilerini, ilgili kurumlardan yetkilileri ve başlarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın bulunduğu Barcelona kulübünün bir dizi üyesini de kapsıyordu.

Tur, sadece stadın kendisiyle sınırlı kalmayıp altyapıya, otellerin, hastanelerin kapasitesine, ulaşım ve iletişim araçlarına, ayrıca katılımcı milli takımların antrenman merkezleri olarak kullanılacak yardımcı stat olarak bilinen tesislere kadar uzanan birçok faktörü göz önünde bulunduran bir değerlendirme sürecinin bir parçası olarak stadın tesislerini incelemeyi içeriyordu.

Geliştirme ve yenileme çalışmaları halen tamamlanmaya ihtiyaç duyan Camp Nou, turnuvanın final karşılaşmasına hangi stadın ev sahipliği yapacağı konusunda ev sahibi ülkeler arasında süren tartışmalar ışığında, İspanya'da final maçına ev sahipliği yapmak için öne sürülen iki seçenekten biri olarak kabul ediliyor.

Rekabet özellikle, Dünya Kupası final maçına Hasan II Stadı'nın ev sahipliği yapmasını isteyen Fas ile Santiago Bernabeu ve Barcelona'nın stadı olmak üzere iki seçeneğe sahip İspanya arasında öne çıkıyor.

Final maçına ev sahipliği yapacak stat konusundaki nihai kararın yalnızca Uluslararası Futbol Federasyonu'nun yetkisinde olacağını, bu ziyaretlerin ise her stadın artı ve eksilerini ve maça ev sahipliği yapma kapasitesini değerlendirmede belirleyici bir faktör oluşturduğunu belirtmek gerekir.

Ancak beklenen ilk ana karar, ev sahibi şehirlerin sayısını belirlemek ve turnuva maçlarına ev sahipliği yapacak statları seçmek olacak. Teftiş turunun yarın Salı günü Barcelona şehrinde devam etmesi planlanıyor; burada Uluslararası Federasyon heyeti RCDE Stadı'nı ziyaret edecek.