2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadan önce Fas'ın yeni planı

Fas, 2030 Dünya Kupası’nı ortaklaşa düzenleyeceği tarihe kadar otel kapasitesini yaklaşık 60 bin yatak artırmayı planlıyor. Fas Turizm Bakanı Fatima Al-Zahra Ammor’un açıklamasına göre, bu rakam ülkedeki mevcut otel kapasitesinin yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Fas, 4 yıl önce Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk Afrika ve Arap milli takımı olduktan sonra, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşmasıyla birlikte medya ve spor alanında büyük bir ivme yakaladı.

Faslı yetkililer, Faslılara yüz binlerce istihdam fırsatı sağlayan ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %7’sini oluşturan turizm sektörüne uzun vadeli kazançlar sağlamak amacıyla bu yeniden canlanan ilgiyi değerlendirmeye çalışıyor.

Turizm Bakanı Fatima Al-Zahra Ammor, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, “2030 Dünya Kupası’nı bir hedef olarak değil, kalkınmayı hızlandıran bir araç olarak görüyoruz” dedi.

Fas hükümeti, Fas’ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanmak amacıyla demiryolları, yollar, havaalanları, stadyumlar ve diğer altyapı projelerinin inşası ve genişletilmesine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor.

Resmi verilere göre, Fas son dört yıl içinde 45 bin otel yatağı ekleyerek mevcut toplam kapasiteyi 300 bin yatağın üzerine çıkardı.

Turizm Bakanı, “büyümenin bir sonraki aşamasının”, hava ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesi yoluyla Çin, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısını artırmaya odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Fas, turizm destinasyonlarını çeşitlendirmeye ve Marakeş ve Agadir gibi geleneksel şehirlerle sınırlı kalmamaya çalışıyor.

Bu strateji, tarihi simgeler, müzeler ve spor tesisleriyle donatılmış başkent Rabat’ı, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra iş seyahatlerine ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi de içeriyor.

Fatima Zahra Ammor, açıklamalarını “Fas turizmi için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratacak yatırımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor” diyerek sonlandırdı.