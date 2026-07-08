Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Mexico Training Session And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

2030 Dünya Kupası'na doğru... Eski Barcelona yıldızı, Meksika milli takımında Aguirre'nin yerini aldı

J. Aguirre
Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
R. Marquez
Meksika
Norveç
İngiltere
ABD

Altın Kupa şampiyonu, Dünya Kupası'nın ardından yeni bir döneme giriyor

Meksika Futbol Federasyonu, eski Barcelona yıldızını, eski teknik direktör Javier Aguirre’nin yerine önümüzdeki dönemde A Milli Takım’ın başına geçmesi için görevlendirdi.

Agüero, İngiltere'ye 2-3 yenildikten sonra 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendikten sonra Meksika Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Agüero'nun ayrılmasından kısa bir süre sonra, Meksika Futbol Federasyonu, 2030 yılına kadar sürecek spor projesi kapsamında, Rafael Márquez'i önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Marquez, özellikle futbolcu olarak zengin bir kariyere sahiptir. En parlak dönemi, 2003 ile 2010 yılları arasında, Monaco’dan transfer olduktan sonra Barcelona’da geçirdiği dönemdi. Ardından New York’a transfer oldu ve 2018’de Atlas’ta son bulan birkaç takımda daha forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Marquez antrenörlüğe yöneldi. Atlas kulübünde bir yıl sportif direktörlük yaptıktan sonra, 2022 ile 2024 yılları arasında Barcelona’nın genç takımını çalıştırdı ve 2024’ten bu yana Meksika Milli Takımı’nda Aguirre’nin yardımcısı olarak görev yapıyor.

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
İngiltere crest
İngiltere
ENG

Agüero, Meksika milli takımını 37 maçta yönetti; bu maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti; oyuncuları 59 gol atarken, kalesinde 28 gol yedi.

Meksika Milli Takımı, Agiri’nin yönetiminde en iyi performanslarından birini sergiledi; onunla birlikte 2024-2025 CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğunu ve 2025 Altın Kupa’yı kazandı, ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin