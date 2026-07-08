2030 Dünya Kupası'na doğru... Eski Barcelona yıldızı, Meksika milli takımında Aguirre'nin yerini aldı

Meksika Futbol Federasyonu, eski Barcelona yıldızını, eski teknik direktör Javier Aguirre’nin yerine önümüzdeki dönemde A Milli Takım’ın başına geçmesi için görevlendirdi.

Agüero, İngiltere'ye 2-3 yenildikten sonra 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendikten sonra Meksika Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Agüero'nun ayrılmasından kısa bir süre sonra, Meksika Futbol Federasyonu, 2030 yılına kadar sürecek spor projesi kapsamında, Rafael Márquez'i önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Marquez, özellikle futbolcu olarak zengin bir kariyere sahiptir. En parlak dönemi, 2003 ile 2010 yılları arasında, Monaco’dan transfer olduktan sonra Barcelona’da geçirdiği dönemdi. Ardından New York’a transfer oldu ve 2018’de Atlas’ta son bulan birkaç takımda daha forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Marquez antrenörlüğe yöneldi. Atlas kulübünde bir yıl sportif direktörlük yaptıktan sonra, 2022 ile 2024 yılları arasında Barcelona’nın genç takımını çalıştırdı ve 2024’ten bu yana Meksika Milli Takımı’nda Aguirre’nin yardımcısı olarak görev yapıyor.

Agüero, Meksika milli takımını 37 maçta yönetti; bu maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti; oyuncuları 59 gol atarken, kalesinde 28 gol yedi.

Meksika Milli Takımı, Agiri’nin yönetiminde en iyi performanslarından birini sergiledi; onunla birlikte 2024-2025 CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğunu ve 2025 Altın Kupa’yı kazandı, ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.