Fas, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği hazırlıkları kapsamında 28 Kasım'dan itibaren yeni bir denetim turuyla karşı karşıya kalacak. Bu süreçte stadyumlar, ulaşım imkânları ve otellerin konaklama kapasitesi değerlendirilecek.

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Konuyu aktaran Sport gazetesine göre FIFA heyeti, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası için planlanan altyapı çalışmalarının ve hizmetlerin ne aşamada olduğunu yerinde görmek amacıyla Rabat, Kazablanka, Tanca, Marakeş, Agadir ve Fes şehirlerini gezecek.

Bu ziyaret, stadyumların durumunun sahada değerlendirilmesinin yanı sıra organizasyonun sorunsuz işlemesi için gereken diğer temel unsurların da incelenmesine olanak tanıyacak. Bu unsurlar arasında hava ve demiryolu ulaşımı, şehir içi ulaşım ve otellerin konaklama kapasitesi yer alıyor. Amaç, aday altı şehrin milli takımları ve taraftarları ağırlamak için yürüttüğü projelerin ne ölçüde ilerlediğini belirlemek.

Hazırlıklara ilişkin paylaşılan bilgilere göre bu tur, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kasım ve aralık aylarında üç ev sahibi ülkede uyguladığı takip programının bir parçası. FIFA, bu ziyaretten önce Portekiz'e gitmiş, ardından ev sahipliğine aday İspanyol şehirlerinin bir kısmında son denetimlerini gerçekleştirmişti.

Aynı bilgilere göre Uluslararası Futbol Federasyonu, Fas'ın projeleri hakkında olumlu bir ön değerlendirme yaptı.

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İlgi odağındaki tesisler arasında Rabat'taki yenilenen Prens Mulay Abdullah Stadyumu, Kazablanka'nın adaylık dosyasıyla bağlantılı olarak inşa edilecek Hasan II Büyük Stadyumu ve Tanca Büyük Stadyumu bulunuyor.

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Bu tesislerin geliştirilmesi, spor tesislerine yönelik çalışmalarla hizmetlerin ve kentsel alanların iyileştirilmesini bir araya getiren bir programın parçası olarak yürütülüyor.

Hasan II Büyük Stadyumu, Fas'ın 2030 turnuvasıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri olan final maçına ev sahipliği yapma girişiminde sunacağı seçenek olacak.

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Belgelerde yer alan teknik raporlar, inşaat çalışmalarının belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini, bazı işlerin ise başlangıçta öngörülen tarihlerin önünde gittiğini gösteriyor. Müfettişlerin ziyareti, bu gelişmenin doğrulanmasını ve şehirlerin operasyonel açıdan ne kadar hazır olduğunun incelenmesini sağlayacak.

Ulaşım ise projenin bir diğer ana ekseni. Ulusal Havalimanları Ofisi ve Ulusal Demiryolları Ofisi, kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerle koordineli şekilde bağlantı ağlarının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Şehirler arası ulaşım ile stadyumlara yapılacak transferler de Uluslararası Futbol Federasyonu'nun değerlendireceği konular arasında olacak.

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Fas'ın planı, Dünya Kupası'yla bağlantılı etkinliklerin maçlara ev sahipliği yapmaya aday altı şehrin ötesindeki bölgelere de yayılmasını kapsıyor. Buna göre diğer şehir ve bölgeler, antrenman ve konaklama tesisleri sunarak milli takımların kamplarını ağırlayabilecek. Bu yaklaşımla yatırımların ve turizm faaliyetlerinin ülkenin farklı bölgelerine dağıtılması hedefleniyor.

Böylece 28 Kasım'da yapılması planlanan denetim ziyareti, Fas'ın hazırlıklarının takibinde yeni bir dönemi başlatacak. Fas'tan, inşaat çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi ve 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği için gereken hizmetler arasındaki koordinasyon düzeyini ortaya koyması beklenecek.