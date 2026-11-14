2030 Dünya Kupası finali bir devlet meselesi haline geldi: Barcelona, Madrid ve Fas arasında kıyasıya mücadele

Barselona'daki Spotify Camp Nou Stadı, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı ve Kazablanka'daki Hasan II. Stadı: Dünya çapında futbolun en önemli ve ışıkları en çok üzerine çeken maçlarına ev sahipliği yapmak için yarışan 3 stat, 3 şehir ve 2 ülke.

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Uzun bir raporunda konuyu ele alan Sport gazetesi, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma mücadelesinin siyasi ve diplomatik bir savaşa dönüştüğünü ve en az bir yıl daha sürmesinin beklendiğini aktardı.

Kararın alınacağı bir tarih belirlenmemiş olsa da, kazanan şehrin açıklanmasının 2028 yılından önce beklenmediği ifade ediliyor.

Resmi açıdan bakıldığında, İspanya, Portekiz ve Fas futbol federasyonlarının, final ve açılış maçlarına ev sahipliği yapmaya aday üç stadı da içeren ortak adaylık dosyasını sundukları Temmuz 2024'ten bu yana hiçbir şey değişmedi.

Ancak bu dosya, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler arasında Malaga ve La Coruña şehirlerini de içeriyordu; ardından bu iki şehir katılımdan vazgeçti. San Sebastian ve Bilbao ise konuya dair kuşkular dile getirirken, başlangıçta elenen Valencia ve Vigo katılmaya çalışıyor.

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FIFA İspanyol stadlarını ziyaret ediyor

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FIFA, ev sahibi stadların nihai listesinin onaylanmasından önceki aşamada resmi olarak sahadaydı; bu durumun önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu amaçla, uluslararası federasyon üç ülkedeki tüm stadları yeniden ziyaret ediyor.

Son iki hafta boyunca FIFA, İspanyol şehirlerine yönelik yeni bir tura başladı; bu tur, Camp Nou ve Bernabéu stadlarına yapılan ziyaretleri de kapsadı. İspanyol Futbol Federasyonu ile yaptığı toplantıda, Federasyon Başkanı Rafael Louzán, Gianni Infantino'nun elçilerine, finalin İspanya dışında düzenlenmesini mümkün görmediğini bildirdi.

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Adaylık dosyasının resmi olarak sunulmasından bu yana geçen iki yılı aşkın sürede, İspanya'daki federasyonlar ve siyasi kurumlar, final maçının kendilerine bağlı şehirlerde düzenleneceği konusundaki kanaatlerini ortaya koydu.

Hatta Fas hükümeti birkaç ay önce konunun çoktan karara bağlandığını açıklamış, ancak açıklamanın yarattığı gürültünün ardından tutumundan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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FIFA içinde hangi merciin nihai kararı alacağı ise şu ana dek net değil. Federasyonun ana statüsü, ulusal federasyonların seçtiği 37 üyeden oluşan yürütme organı olan FIFA Konseyi'nin, final turnuvalarının maç programını tarihler ve stadlar bakımından belirlediğini öngörüyor; ancak bu yetkinin final maçının stadını belirlemeyi de kapsayıp kapsamadığını açıklamıyor.

2026 Dünya Kupası emsali

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En yakın emsal de kararı çevreleyen belirsizliğin giderilmesine yardımcı olmuyor. Şubat 2024'te FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin, maça ev sahipliği yapmaya çalışan diğer şehir Dallas'ta değil, New York ve New Jersey'de düzenleneceğini açıkladı.

FIFA'nın müsabakalar direktörü Manuel Zubiria, kararın yaklaşık iki gün öncesine, hatta bir önceki geceye kadar geniş çapta tartışıldığını doğruladı; bu da kararı alan merciin FIFA Konseyi olmadığına işaret ediyor.

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Peki kararı kim aldı? Yaygın inanış, bizzat Gianni Infantino'nun kendisine yakın çevreyle iş birliği içinde kararı aldığı yönünde.

Luis Rubiales başkanlığındaki İspanyol Futbol Federasyonu'nun önderlik ettiği İspanya, Portekiz ve Fas adaylık dosyasının ilk projesi, Santiago Bernabéu stadını final maçına ev sahipliği seçenekleri arasında en önde tutuyordu.

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Ancak Louzán'ın İspanyol Federasyonu başkanlığı döneminde, Camp Nou stadı da aynı tercih düzeyine yerleştirildi ve en önemli olanın maçın bir İspanyol şehrinde düzenlenmesi olduğu vurgulandı. Pedro Sánchez hükümeti ise iki şehirden herhangi birine açıkça desteğini ilan etmedi.

Önümüzdeki aylarda İspanya ve İspanyol Futbol Federasyonu'nun, en azından FIFA ile yapılacak özel müzakereler sırasında, Dar-ül Beyza'nın final maçına ev sahibi olarak seçilmesini önleme çabasıyla iki seçenekten biri lehine tutumlarını netleştirmesi bekleniyor.

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İki şehirden hangisi İspanyol desteğini kazanacak? Bu henüz netleşmiş değil ve konunun doğrudan genel seçimlerin sonucuyla bağlantılı olması muhtemel.

Turnuvaları düzenlemek için resmi olarak başvuruda bulunan merciler hükümetler değil ulusal federasyonlar olsa da, bu dosyada siyaset belirleyici bir rol oynuyor. Bunun nedeni, diğer hususların yanı sıra, bu büyüklükte bir turnuvanın kamu kurumlarının fiili iş birliği ve doğrudan katılımı olmadan düzenlenmesinin imkânsızlığıdır.

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Hiçbir siyasi parti iki büyük İspanyol şehrinden birine diğeri aleyhine destek verdiğini açıklamadı, ancak partiler Fas ile ortak organizasyon konusunda net tutumlar aldı.

İspanyol Halk Partisi, seçim programında, finalin II. Hasan stadında düzenlenmesi halinde İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemeyeceğine dair bir taahhüde yer verdi.

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Halk Partisi'nden Pontevedra İl Meclisi'nin eski başkanı ve başka görevlerde de bulunmuş olan Louzán, bu ihtimal kendisine sunulduğunda reddederek "İspanya, bu Dünya Kupası'nı düzenlemek için diğer ülkelerle ve FIFA ile anlaşmalar imzaladı" dedi.

Sumar, Podemos ve Vox partileri ise, Fas ile Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenleme konusundan doğrudan geri adım atılmasını talep etti. Ancak bu öneri, parlamentonun feshedilmesinden önce tartışma veya oylama aşamasına ulaşmadı.

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Infantino'nun yeniden seçilme ihtimali

Bu dosya açısından belki daha önemli bir seçim daha var: Mart ayında yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimleri.

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İspanya Ligi Birliği Başkanı ve İspanyol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas, "Eğer Infantino görevine devam ederse, İspanya'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma şansı düşük olacaktır" dedi.

İspanya ve Portekiz, Avrupa federasyonlarının çoğunluğu ile UEFA'nın Infantino'ya karşı sergilediği açık ret dalgasına katılmadı, ancak sonunda bunun bedelini ödeyebilirler.

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Bunun nedeni özellikle, Fas'ın İsviçreli yöneticinin en sadık müttefiklerinden biri olması ve ona sunduğu ağırlama ve onurlandırma gösterilerini gizlememesidir.

Buna karşılık Infantino da son yıllarda, FIFA'nın Afrika ofisini Fas başkenti Rabat'ta açarak ve Fas başkentinin, uluslararası federasyon başkanlığına yeniden seçilmesinin muhtemel düzenleneceği etkinliğe ev sahipliği yapacağı toplantıyı gerçekleştirerek bu jesti karşıladı.