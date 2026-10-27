2030 Dünya Kupası dosyasında yeni ve kritik bir adım: FIFA, Fas şehirlerinin kapısını çalıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", bugün salı günü yayımladığı bir açıklamada, Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenmesi planlanan 2030 Dünya Kupası dosyasında stadyum seçiminin kesinleştirilmesine ilişkin yeni prosedürleri açıkladı.

FIFA'dan bir heyet, "2030 Dünya Kupası için süregelen planlama sürecinin bir parçası olarak" içinde bulunduğumuz yılın kasım ve aralık aylarında Fas, Portekiz ve İspanya'da bir dizi saha ziyareti gerçekleştirecek.

Heyet, temel işlevsel alanların temsilcilerini de içerecek şekilde, üç ülkede turnuvaya ev sahipliği yapmaya aday şehirleri ve stadyumları ziyaret edecek. Bu ziyaretler, stadyum seçim sürecinde önemli bir aşama olup, FIFA'nın aday her stadyumun hazır olma durumunu, operasyonel planlarını ve turnuva için önerilen altyapısını değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca okuyun: Messi'nin hikâyesi etkisini yitirdi mi? Ballon d'Or kriterleri sanık sandalyesinde

Ziyaretler sırasında FIFA heyeti, yerel, bölgesel ve ulusal yetkililerin temsilcileri, stadyum işletmecileri, ulaşım ve mobilite alanındaki paydaşlar, konaklama hizmeti sağlayıcıları ve uygulamadaki diğer temel ortaklarla bir araya gelecek.

Açıklamaya göre heyet, turnuvaya ev sahipliği yapmaya aday şu şehirleri ziyaret edecek: Agadir, Barselona, Bilbao, Kazablanka, Fez, Las Palmas, Lizbon, Madrid, Marakeş, Porto, Rabat, San Sebastian, Sevilla, Tanca ve Zaragoza.

FIFA, ev sahibi şehirlerin seçim süreci boyunca ek şehirlere de ziyaretler gerçekleştirebileceğini belirterek şunları ekledi: "Stadyum ziyaretleri, turnuvaya ev sahipliği yapmaya aday her şehrin ve aday her stadyumun FIFA'nın gerekliliklerine göre değerlendirilmesini desteklemeyi amaçlıyor."

FIFA şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç, FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumların seçimine ilişkin nihai kararını almasına yardımcı olacak. Her stadyumda oynanacak maç sayısı ve karşılaşma türleri, ancak ev sahibi şehirler kesinleştikten sonra ve maç takviminin belirlenmesi sürecinin bir parçası olarak tespit edilecek; FIFA bu kapsamda turnuva hazırlıklarını güçlendirmek için Fas, Portekiz ve İspanya'daki tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor."

FIFA sözlerini şöyle tamamladı: "2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak mekânların seçim sürecine ilişkin daha fazla bilgi, uygun zamanda duyurulacak."