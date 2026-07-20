2030 Dünya Kupası, CONMEBOL başkanının açıklaması: "Güney Amerika'da 64 takımla"

İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu az önce kazandı, ancak şimdiden bir sonraki turnuva konuşulmaya başlandı. Conmebol Başkanı Alejandro Domínguez, 2030 Dünya Kupası'na dikkatleri çekiyor. Resmi X profilinde yayınladığı bir mesajla, Güney Amerika futbolunun bir numarası, dünyanın en büyük futbol turnuvasının yüzüncü yılını kutlayacak olan turnuvanın formatı ve ev sahipliği yapacak şehirler konusunda tartışmalara yol açacak bir ipucu verdi.





FORMAT DEVRİMİ: 64 TAKIM - Sosyal medyada paylaşılan açıklamalar, spor ve lojistik açısından devrim niteliğinde bir senaryoyu ortaya koyuyor. Domínguez, “Bir sonraki turnuva evimizde oynanacak! 2030’da Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da Dünya Kupası düzenlenecek” diye yazarak, turnuvayı doğduğu yerlere geri getirme arzusunu vurguladı. Ancak en önemli değişiklik, turnuvaya katılacak milli takımların sayısıyla ilgili: “64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası’nın 100. yılını kutlamak, futbol için büyük bir fırsat.” Bu öngörünün resmi olarak teyit edilmesi halinde, turnuvanın daha da genişlemesine tanık olunacak.