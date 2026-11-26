Paris Saint-Germain, WHOOP'u 2029'a kadar Resmî Sağlık ve Fitness Giyilebilir Cihazı olarak belirleyen çok yıllı bir anlaşma imzaladığında, üst düzey futbolda hâlihazırda yayılan bir eğilimi pekiştirmiş oldu.

Paris'teki Ligue 1 şampiyonlarından Cristiano Ronaldo ve Al Nassr FC'ye kadar üst düzey futbolcular, sıkışık maç takvimini, seyahat yorgunluğunu ve toparlanma süreçlerini yönetmek için ekranı olmayan biyometrik takip cihazlarına giderek daha fazla güveniyor.

Yıl sonu alışveriş dönemi sürerken ve yeni yılın fitness hedefleri yaklaşırken, profesyonel düzeydeki bu toparlanma teknolojisi piyasadaki öne çıkan sağlık ve zindelik hediyelerinden biri hâline geldi. WHOOP'un dönemsel fırsatları da cihazlarında ve üyeliklerinde nadir görülen indirimler sunuyor.

Yıl sonu hediyeleri ve güncel WHOOP fırsatları

Fitness tutkunu bir partnere veya futbolsevere hediye arıyorsanız ya da ocak ayı öncesinde kendi ekipmanınızı yenilemeyi düşünüyorsanız, mevcut dönemsel kampanyalar başlangıç maliyetini çok daha karşılanabilir kılıyor:

Black Friday ve Cyber indirimi (1 Aralık'a kadar) : Yıllık üyeliklerde 60 £ / 60 $'a kadar tasarruf mümkün. WHOOP Peak'in fiyatı 229 £'dan 189 £'a, WHOOP Life'ın fiyatı ise 349 £'dan 289 £'a düşüyor. Seçili kayış ve giyim ürünlerinde de %25 ila %40'a varan indirimler var.

: Yıllık üyeliklerde 60 £ / 60 $'a kadar tasarruf mümkün. WHOOP Peak'in fiyatı 229 £'dan 189 £'a, WHOOP Life'ın fiyatı ise 349 £'dan 289 £'a düşüyor. Seçili kayış ve giyim ürünlerinde de %25 ila %40'a varan indirimler var. Aralık ayı yıl sonu fiyatları : Cyber indiriminin son tarihini mi kaçırdınız? WHOOP'un aralık ortasından ocak başına kadar süren daha geniş kapsamlı yıl sonu kampanyası, Peak ve Life üyeliklerinde indirimli fiyatlar sunmaya devam ediyor. Böylece 30 Aralık'tan önce son dakikada dijital bir hediye almak veya ağacın altına bir hediye koymak kolaylaşıyor.

: Cyber indiriminin son tarihini mi kaçırdınız? WHOOP'un aralık ortasından ocak başına kadar süren daha geniş kapsamlı yıl sonu kampanyası, Peak ve Life üyeliklerinde indirimli fiyatlar sunmaya devam ediyor. Böylece 30 Aralık'tan önce son dakikada dijital bir hediye almak veya ağacın altına bir hediye koymak kolaylaşıyor. Mevcut üyeler için küçük hediyeler: Hediye listenizde zaten WHOOP kullanan biri varsa SuperKnit kayışlar (yaklaşık 35 £), yüzücüler ve futbolcular için çabuk kuruyan HydroKnit kayışlar veya WHOOP Body kompresyon kollukları pratik ve kişiselleştirilebilir seçenekler.

WHOOP nedir, size nasıl fayda sağlar?

WHOOP, sporcuların verilerden yararlanarak performanslarını optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış ekransız bir giyilebilir cihazdır.

Dünya genelinde üst düzey takımların ve sporcuların kullandığı cihaz, şu verileri sürekli takip eder:

Toparlanma düzeyi

Uyku kalitesi

Günlük fiziksel yük

Stres ve genel sağlık durumu

Kullanıcılar her gün bir Toparlanma Puanı alır. Bu puan, antrenman temposunu artırmaları mı yoksa dinlenmeye öncelik vermeleri mi gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Bu da PSG gibi üst düzey performans ortamlarında önemli bir etkendir.

Üst düzey sporcular gibi çalışın: Size ne sunuyor?

İş birliğinin temelinde tek bir fikir var: Daha iyi verilerle daha bilinçli antrenman yapmak.

WHOOP ile şunları yapabilirsiniz:

Ne zaman tempoyu artırıp ne zaman dinleneceğinizi öğrenin ; günlük toparlanma verilerinden yararlanın

; günlük toparlanma verilerinden yararlanın Uyku kalitenizi artırın ; kişiselleştirilmiş önerileri kullanın

; kişiselleştirilmiş önerileri kullanın Fiziksel yükünüzü takip edin ; aşırı zorlanmadan kaçının

; aşırı zorlanmadan kaçının İstikrarlı performans alışkanlıkları geliştirin; tıpkı üst düzey sporcular gibi

Bu, üst düzey futbol ortamlarında kullanılan yaklaşımın aynısı. Artık kondisyonunu geliştirmeye önem veren herkes bu yaklaşımdan yararlanabilir.

WHOOP'u diğer giyilebilir cihazlardan ayıran ne?

Geleneksel fitness takip cihazlarının aksine WHOOP, yalnızca performans için tasarlanmıştır.

Ekran yok, dikkat dağıtan unsurlar yok; yalnızca veri var

Tamamen toparlanmaya ve antrenmanların optimize edilmesine odaklanıyor

Üst düzey sporcular ve takımlar tarafından tercih ediliyor

Futbolculara ve kondisyonuna önem veren kullanıcılara, vücutlarının antrenmana nasıl tepki verdiğini daha ayrıntılı biçimde anlama imkânı sunuyor.

Futbol yıldızlarından amatör sporculara

PSG gibi üst düzey futbol kulüplerinde küçük kazanımlar büyük fark yaratabilir. WHOOP'un sunduğu da tam olarak bu.

Oyuncular, toparlanmayı, uykuyu ve çalışma yükünü takip ederek zorlu bir sezon boyunca rutinlerini ince ayarlardan geçirebilir.

Artık taraftarlar da maç kondisyonlarını, spor salonundaki performanslarını veya genel sağlık durumlarını iyileştirmek için aynı ilkeleri kendi antrenmanlarına uygulayabilir.

WHOOP'u neden denemelisiniz?

Performansınızı ve toparlanmanızı iyileştirmeye, istikrar sağlamaya önem veriyorsanız WHOOP size veriye dayalı bir avantaj sunar.

Özellikle şu kişiler için değerlidir: